Marlaska asegura no haber tenido "ningún conocimiento" de presiones a agentes de la UCO en el marco del caso Leire Díez

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves no haber tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, al tiempo que ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"No he conocido ninguna actuación que fuera dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso, la UCO, porque si las hubiera conocido, no las hubiera tolerado", ha subrayado Marlaska este jueves a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

Se ha pronunciado así un día después de conocerse más detalles del sumario del caso Leire Díez sobre la presunta trama que buscaba desbaratar causas policiales o judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez. Según uno de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil se reunió "al menos" tres veces con la exmilitante Leire Díez.

Asimismo Marlaska ha explicado que cuando se conocieron las presuntas maniobras de Díez hace un año, él mismo se reunió con la UCO para mostrarle su respaldo. "Cuando este tema surgió, ya me reuní con la UCO, para manifestarles mi apoyo más efectivo, directo y real como ministro del Interior, haciendo constar que lo único que pido es la neutralidad y la profesionalidad. Eso es lo importante en un Estado de Derecho", ha sostenido.

Además, el ministro ha querido dejar claro que Policía Nacional y Guardia Civil investigan "con plena libertad, como no puede ser de otra manera" y siempre "bajo la dirección y tutela de jueces y fiscales". "La tutela desde el Ministerio es dejarles trabajar en parámetros de neutralidad y profesionalidad y dotarles con todos los medios necesarios para que puedan desarrollar su trabajo", ha señalado.