Leire Díez, a Francisco Martínez, ex número dos de Interior con el PP: "Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar"

RTVE ha tenido acceso a los audios del caso Leire, en los que se ponen de manifiesto algunas de las maniobras de la exmilitante socialista. Entre esas grabaciones hay una de la llamada "fontanera del PSOE" con Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y acusado en el juicio del caso Kitchen, Francisco Martínez. "Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar", le dijo Díez en uno de esos encuentros al ex número dos de Interior.

"No podemos poner a gente así en instituciones", dice Leire, que insiste minutos después a su interlocutor, al que llama "Paco": "Aquí lo que nos interesa es limpiar, no yo tengo ningún objetivo contra nadie", insiste Leire, que continúa "si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera". La exmilitante socialista, que se atribuía el poder de tener contactos en las altas instituciones del Estado y el mandamiento de limpiar, propuso a Martínez que le pasase información de cuando fue número dos de Interior a cambio de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. En esa reunión queda de manifiesto cómo operaba la supuesta trama, acercándose a personajes con causas abiertas en la justicia y ofrecerles beneficios fiscales a cambio de información.

En otro momento de la misma conversación, Díez le dice a Martínez que "a estas alturas, con lo poco o mucho que he escuchado, sé que tú no actúas como un alma libre" y menciona al ministro y el presidente del Gobierno. "Incluso Pedro Sánchez dudo que lo haga todo sin contar con los miembros del partido", afirma la exmilitante socialista, que hace referencia a unos audios de María Dolores de Cospedal: "Cospedal se hizo consciente y connivente con las cosas que estaban pasando. Justo me llegó ese audio y en el momento lo puse. No hace falta ser muy listo que esta señora sabía, era ministra del Gobierno de España". En la conversación, de la cual se pierden algunas palabras, se menciona después al excomisario Villarejo.

El Francisco Martínez recuerda a Leire Díez que le dio "una lista de operaciones policiales, casi todas relacionadas con Andalucía", entre las que mencionan el caso Astapa, una supuesta trama de corrupción urbanística en Estepona. Martínez, que señala que todo eso sucedió antes de su llegada al ministerio del Interior, reconoce que "hay grabaciones de muchos de estos temas" aunque no sabe "en qué sentido van". No obstante, el secretario de Estado se compromete a "intentar conseguirte esas conversaciones". Pero añade "huelga decir que no a través de Villarejo. Con Villarejo no tengo relación".

"Lo que no sé es qué dirán", continúa Martínez. Y Leire Díez responde: "Paco, Una cosa clara. Hay que limpiar, quien sea, de donde sea, como sea. Te juro que me da igual que se llame Begoña Gómez, Patxi López, por decir nombres al vuelo. Es que me da igual".

“🔴 Audios del 'caso Leire': la llamada 'fontanera del PSOE' afirmaba que ella "tenía un mandato" y que su trabajo era "limpiar"



▪️Llamó a "exterminar socialmente" a la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, y propuso a Francisco Martínez un acuerdo con la Fiscalía a cambio de… pic.twitter.com/ZlFq1o5Xx6“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 4, 2026

Leire Díez llamó a "exterminar socialmente" a la jueza de los ERE La llamada "fontanera del PSOE" propuso a Martínez un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información. Entre las causas que intentaron desmontar varias afectaban a la jueza de los ERES, Mercedes Alaya. Decían que tenían que exterminarla socialmente. "Esto tiene un componente más complicado", dice Leire en uno de esos audios, pero "es igual de fácil: Una tía desde un juzgado ejerciendo corrupción".