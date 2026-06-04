El PP cree no es el caso Leire "es el caso PSOE porque nadie puede desvincularlo"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "gravedad máxima" todo lo que se va desvelando del sumario del caso Leire Díez sobre la presunta trama para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el Gobierno y el PSOE y ha considerado que se trata en realidad del "caso PSOE", porque "nadie puede desvincularlo" de esta formación.

"Cada día que pasa conocemos algo nuevo de las tramas de corrupción en las que está inmerso el PSOE y Pedro Sánchez. No es un comportamiento individual. Está en la raíz del PSOE y del Gobierno de España. Esa es la realidad. Cada vez que se conoce algo más, la gravedad sube a pasos agigantados", ha asegurado en una entrevista en Las Mañanas de RNE un día después de conocerse que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez lideraban una trama para "proteger los intereses" judiciales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE.

Gamarra ha señalado que el origen de la trama está en el momento en el que Sánchez se tomó cinco días de reflexión tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, y ha considerado que el presidente del Gobierno "nos engañó". Además, ha resaltado que los que lideraban esta trama "no eran desconocidos, campaban a sus anchas y tuvieron financiación desde el PSOE".