La UCO deduce que el "one" al que se refiere Leire Díez solo puede ser Pedro Sánchez
- La Guardia Civil determina que Sánchez, por una cuestión jerárquica, era el único que podía dar órdenes a Cerdán
- "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", escribió Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deduce que el "one" al que se refiere Leire Díez en múltiples ocasiones sólo podía ser Pedro Sánchez. En un atestado incorporado al sumario del caso Leire, causa que instruye el juez Santiago Pedraz, los agentes sostienen además que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, por una cuestión jerárquica, era el único que estaba en disposición de dar órdenes a Santos Cerdán, entonces número 3 de la formación, y la persona a la que el jefe del Ejecutivo confió el partido tras la abrupta salida de José Luis Ábalos.
En primer lugar, la UCO pone el foco en uno de los mensajes de Díez en los que hace referencia al "one". La exmilitante se refiere así al presidente del Gobierno cuando encarga a uno de los abogados implicados en las maniobras para torpedear las causas judiciales del PSOE que se centre en una de las líneas de acción que emprendió la trama, la de los casos de fraude en el IVA de los hidrocarburos.
Esta era una de las prioridades que Cerdán había trasladado a la red "por orden del one". "Vov a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one", reza el mensaje completo que Díez remitió al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con el que comparte otra causa judicial por supuesto amaño de contratos públicos.
"Teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo (Santos) y su posición orgánica (en ese momento Secretario de Organización del PSOE), la referencia al 'one' se considera que sólo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido", precisa la UCO en su atestado.
Los agentes detallan que llegan a tal conclusión porque Sánchez, por un lado, es "la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos", y, en segundo lugar, por "el significado implícito de la referencia 'one', de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad".
La UCO además reproduce parte de un documento elaborado por uno de los guardias civiles a los que la red se acercó para conseguir información comprometida de otros miembros del cuerpo. "Leire insiste que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno", dejó escrito el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, tras una reunión con Díez.
En otro mensaje que envía al expresidente de la SEPI, Díez se hace eco de otro comentario que Sánchez habría transmitido a Cerdán, en este caso para darle ánimos tras la publicación de una información periodística que identificaba a la exmilitante como "la fontanera de Ferraz". "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", reproduce el atestado.
El origen de la red
El sumario además aporta nuevos detalles sobre el origen de la red capitaneada por Cerdán y Díez para supuestamente boicotear las investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE y el entorno del presidente. El auto del juez Pedraz establecía que la red habría comenzado a operar tras la imputación de la mujer de Sánchez, a finales de abril de 2024. El escrito del magistrado recogía un mensaje de Díez, fechado durante los cinco días de reflexión que se dio el jefe del Ejecutivo, en el que daba cuenta de que Cerdán le había pedido que acudiese a Ferraz a una reunión de urgencia.
"Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", decía el mensaje, pero realmente el encuentro fue propuesto por Patricia López, una periodista ya fallecida que había montado con Díez el Grupo Crónica Libre, un medio digital. López puso en contacto a Leire Díez con Javier Pérez Dolset, otro de los miembros de la red, y fue la que le dijo a la exmilitante que se pusiese en contacto con Cerdán para transmitirle que tenían información de las "cloacas" que supuestamente estaban actuando contra el presidente del Gobierno y su entorno.
"Fue la propia Patricia quien instó a Leire para que contactara con Santos el día 24.04.2024, tras la Carta a la Ciudadanía, y así trasladarle 'audios e información sobre las cloacas contra' el presidente del Gobierno", señala la UCO en su atestado. Por el pago de estos servicios, el PSOE abonó 20.000 euros a la sociedad que ambas compartían. El partido camufló el pago a través de la contratación de una campaña de publicidad por las elecciones europeas de ese mismo año. Entre la información que aportaron Díez y López figuraban los audios del excomisario Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente del Gobierno.