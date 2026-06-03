La UCO deduce que el "one" al que se refiere Leire Díez solo puede ser Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deduce que el "one" al que se refiere Leire Díez en múltiples ocasiones sólo podía ser Pedro Sánchez. En un atestado incorporado al sumario del caso Leire, causa que instruye el juez Santiago Pedraz, los agentes sostienen además que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, por una cuestión jerárquica, era el único que estaba en disposición de dar órdenes a Santos Cerdán, entonces número 3 de la formación, y la persona a la que el jefe del Ejecutivo confió el partido tras la abrupta salida de José Luis Ábalos.

Leire Díez le traslada a Vicente Fernández que Sánchez le dijo a Cerdán que estaba haciendo un "trabajo enorme" RTVE

En primer lugar, la UCO pone el foco en uno de los mensajes de Díez en los que hace referencia al "one". La exmilitante se refiere así al presidente del Gobierno cuando encarga a uno de los abogados implicados en las maniobras para torpedear las causas judiciales del PSOE que se centre en una de las líneas de acción que emprendió la trama, la de los casos de fraude en el IVA de los hidrocarburos.

Esta era una de las prioridades que Cerdán había trasladado a la red "por orden del one". "Vov a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one", reza el mensaje completo que Díez remitió al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con el que comparte otra causa judicial por supuesto amaño de contratos públicos.

"Teniendo en cuenta a la persona a la que se está refiriendo (Santos) y su posición orgánica (en ese momento Secretario de Organización del PSOE), la referencia al 'one' se considera que sólo podría estar efectuada al Presidente del Gobierno y Secretario General del Partido", precisa la UCO en su atestado.

Los agentes detallan que llegan a tal conclusión porque Sánchez, por un lado, es "la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos", y, en segundo lugar, por "el significado implícito de la referencia 'one', de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad".

La UCO además reproduce parte de un documento elaborado por uno de los guardias civiles a los que la red se acercó para conseguir información comprometida de otros miembros del cuerpo. "Leire insiste que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno", dejó escrito el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, tras una reunión con Díez.

En otro mensaje que envía al expresidente de la SEPI, Díez se hace eco de otro comentario que Sánchez habría transmitido a Cerdán, en este caso para darle ánimos tras la publicación de una información periodística que identificaba a la exmilitante como "la fontanera de Ferraz". "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", reproduce el atestado.