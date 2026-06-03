La abogada de Koldo acredita ante la UCO la falsedad del supuesto soborno a Carmen Pano en el caso Leire

La defensa de Koldo García, el exasesor del ministro José Luis Ábalos, al que se investiga en la pieza del caso Leire, ha presentado un escrito ante la Unidad Central Operativa para acreditar la falsedad del supuesto soborno a Carmen Pano —la empresaria que aseguró haber llevado bolsas de dinero a la sede del PSOE— para que modificara o negara declaraciones relacionadas con presuntas entregas de dinero en la sede del PSOE.

Leticia de la Hoz ha presentado un escrito ante la UCO en el que asegura que las informaciones publicadas por The Objective que le atribuyen un supuesto ofrecimiento inicial de 50.000 euros —e incluso de más de 200.000 euros en publicaciones posteriores— son falsas y descontextualizan los hechos.

La letrada sostiene que los contactos mantenidos con Pano y con Álvaro Gallego durante febrero de 2025 tuvieron una finalidad exclusivamente mercantil: la posible intermediación en la venta de varias operadoras de hidrocarburos.

"No hubo ofrecimiento de cantidad alguna a Carmen Pano. Al contrario: fueron ella y Álvaro Gallego quienes pidieron una comisión adelantada de 10.000 euros por la posible venta de una operadora", asegura el escrito al que ha tenido acceso RTVE.

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