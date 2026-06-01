Cerdán niega la utilización ilegal de fondos del PSOE en el caso Leire para hacer "chantajes ni nada por el estilo"
- El exnúmero tres del PSOE habría acordado pagar a Leire Díez por torpedear investigaciones al PSOE, según el juez
- Cerdán se ha expresado así al acudir a firmar al juzgado para cumplir con las medidas cautelares tras su puesta en libertad
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este lunes la utilización ilegal de fondos del partido para hacer "chantaje" ni "nada por el estilo", al ser preguntado este lunes sobre su imputación en el 'caso Leire' en el que, supuestamente, habría encargado a la exmilitante socialista cortocircuitar las investigaciones judiciales relativas al Partido Socialista.
Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación tras salir de firmar en el juzgado de Tafalla, donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.
Seguidamente se ha sentado en el coche que le esperaba, en el puesto de copiloto, y rodeado de medios de comunicación se ha ido del lugar.
Registro en su domicilio y en la sede del PSOE en Ferraz
La semana pasada, agentes de la UCO de la Guardia Civil llevaron a cabo un registro en el domicilio de Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro en el marco del 'caso Leire Díez', que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Los agentes de la Guardia Civil salieron del domicilio de Cerdán con diversa documentación. Ese mismo día, la UCO también accedió a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz y a un inmueble vinculado al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el que fuera número tres de los socialistas acordó pagar a Leire Díez 4.000 euros al mes para torpedear las investigaciones judiciales.