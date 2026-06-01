Cerdán niega la utilización ilegal de fondos del PSOE en el caso Leire para hacer "chantajes ni nada por el estilo"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado este lunes la utilización ilegal de fondos del partido para hacer "chantaje" ni "nada por el estilo", al ser preguntado este lunes sobre su imputación en el 'caso Leire' en el que, supuestamente, habría encargado a la exmilitante socialista cortocircuitar las investigaciones judiciales relativas al Partido Socialista.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios de comunicación tras salir de firmar en el juzgado de Tafalla, donde acude los días 1 y 15 de cada mes para cumplir con las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre por el 'caso Koldo'.

Seguidamente se ha sentado en el coche que le esperaba, en el puesto de copiloto, y rodeado de medios de comunicación se ha ido del lugar.