Reyes Maroto y Enma López llaman a votar en las primarias del PSOE de Madrid: "El objetivo es ganar las elecciones"

Las dos candidatas en las primarias del PSOE de Madrid para las elecciones municipales de 2027 en Madrid, Reyes Maroto y Enma López, han votado este domingo en sus agrupaciones y han llamado a la militancia socialista a ejercer su derecho al voto para ganar al 'popular' José Luis Martínez Almeida el Ayuntamiento de la capital.

Reyes Maroto, actual portavoz del Grupo socialista en Cibeles, ha dicho que "sale a ganar como la roja" este domingo y ha animado a la militancia a "votar libremente" en este "ejercicio de democracia interna" que reforzará al partido.

"Hoy es un día muy importante para el PSOE de la ciudad de Madrid porque vamos a elegir libremente la candidatura para la alcaldía del 2027 con el único objetivo de ganar las elecciones", ha dicho Maroto al depositar su voto en la Agrupación socialista de Madrid Centro.

Su candidatura se basa en "un trabajo en equipo, y en un proyecto con raíces en el que hemos trabajado en estos 3,5 años desde las agrupaciones y la militancia, tendiendo redes con el conjunto de la ciudadanía" para ensanchar la base social y ganar las próximas elecciones.