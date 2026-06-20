Óscar López afirma que Feijóo "caerá" por ser un "cobarde" que no denuncia la "corrupción" de Ayuso
- Le acusa de esconderse "detrás de medios, pseudomedios y otros" para que hagan su trabajo de oposición
- Reprocha a Ayuso los millones facturados por su novio: "Quirón no cobró lo que quería hasta que llegaste tú"
El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha llamado este sábado "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", por no denunciar el "pozo de corrupción" de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y le ha advertido que "caerá" por ello.
Así lo ha asegurado durante la clausura de unas jornadas organizadas por los socialistas europeos, donde López ha recalcado que Feijóo "llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso", pero "caerá" por esa corrupción.
El socialista ha agregado que el líder de los populares es "un cobarde" y "nadie ha llegado nunca a presidente siendo un cobarde", y por eso se esconde "detrás de medios, pseudomedios y otros cuantos" para que hagan el trabajo de la oposición.
A Ayuso: "Quirón no cobró lo que quería hasta que llegaste tú"
Además, ha insistido que lo que ocurre en Madrid es "muy grave", en relación con un informe de la UCO sobre posibles irregularidades en una de las empresas de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Según el informe, la empresa de este habría facturado 4,4 millones entre 2021 y 2024 a Quirón pese a que "carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría".
López ha remarcado que no se trata de "un tema menor", sino que es un "asunto central" ante el modelo de privatización que impulsan desde el PP y porque "la corrupción de Quirón y Ayuso ya le ha costado el puesto a (Pablo) Casado, al fiscal general y le va a acabar costando el puesto a Feijóo".
“Quirón no cobraba lo que quería hasta que llegó Ayuso, este es el problema… Vamos a hablar clarito", ha aseverado López, que ha dicho que el problema “es que el PP lleva más de 30 años en la Comunidad de Madrid ampliando la privatización de la sanidad pública".
Ante el argumento de que Quirón ya tenía conciertos con la Comunidad de Madrid antes de la actual presidenta madrileña, se ha dirigido directamente a Ayuso: “Sí, pero no cobró lo que quería cobrar hasta que llegaste tú".
Además, ha dicho que Ayuso estará toda su vida "ligada" a Quirón, a Miami y a su ático en Chamberí.