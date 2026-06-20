Óscar López afirma que Feijóo "caerá" por ser un "cobarde" que no denuncia la "corrupción" de Ayuso

El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha llamado este sábado "cobarde" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo", por no denunciar el "pozo de corrupción" de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y le ha advertido que "caerá" por ello.

Así lo ha asegurado durante la clausura de unas jornadas organizadas por los socialistas europeos, donde López ha recalcado que Feijóo "llegó a la política nacional para tapar la corrupción de Ayuso", pero "caerá" por esa corrupción.

El socialista ha agregado que el líder de los populares es "un cobarde" y "nadie ha llegado nunca a presidente siendo un cobarde", y por eso se esconde "detrás de medios, pseudomedios y otros cuantos" para que hagan el trabajo de la oposición.