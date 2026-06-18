La UCO apunta a una empresa de González Amador habría facturado a Quirón trabajos para los que no tenía medios

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha advertido, en un informe remitido al juez que investiga a Alberto González Amador por dos presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, que el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso facturó a Quirón Prevención por trabajos de consultoría a través de una sociedad mercantil que carecía de valor y que no tenía medios para llevar a cabo esas tareas, ya que se trataba de una compañía de tratamientos estéticos.

En concreto, la sociedad mercantil a la que apunta la UCO es Masterman. Empresa que González Amador compró a finales de 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención, investigada en la causa. La empresa Quirón es una de las principales facturadoras de la sanidad madrileña, con un volumen de negocio superior a los mil millones de euros anueales.

En esta causa el juez ve indicios de que González Amador adquirió por casi medio millón de euros la empresa, aunque no hay elementos que acrediten su valor, "siendo la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión" al directivo de la empresa sanitaria. Una vez comprada la renombró como Masterman & Whitaker.

González Amador facturó de 2021 a 2024 4,5 millones de euros a Quirón Los investigadores de la UCO se hacen eco de numerosos pasajes de otro informe de la agencia tributaria que concluyó que la empresa de González Amador llamada Masterman & Whitaker, "carecía de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que prestó a Quirón Prevención. "Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría", asegura el informe refiriéndose a la conclusiones de la Agencia Tributaria, y añade que el material de Círculo de Belleza -luego Masterman- "estarían totalmente amortizados”. La UCO concreta cómo la mercantil Círculo de Belleza no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020, y aumentó su cifra de negocio tras ser adquirida por González Amador, precisando que "en el ejercicio 2021 su cifra de negocio (327.320 euros) guardaría relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057, 20 euros (327.320 más 21 % IVA)". Durante tres años, González Amador llegó a facturar casi cuatro millones y medio de euros de Quirón, aunque en 2024 la cifra se redujo a cero. El juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón En el escrito que la Agencia Tributaria envió al juez en mayo se detalla que en septiembre de 2020 el directivo de Quirón Prevención Fernando Camino vendió 66 participaciones de la empresa Círculo de Belleza a su mujer, que se convirtió así en socia única y quien, unos meses después, en diciembre, transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, sociedad de González Amador. Una operativa que, según un informe de la Agencia Tributaria del pasado febrero, derivó también en un procedimiento inspector de Hacienda sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2020 de Fernando Camino. Ahora bien, al conocer la Agencia Tributaria que había una investigación penal en marcha, remitió un escrito al juez en el que solicitaba paralizar el procedimiento inspector. Sobre este documento la defensa de González Amador acaba de presentar una solicitud en el juzgado en la que sostiene que los hechos denunciados por la Agencia Tributaria "ya no son objeto de investigación por el Tribunal al que nos dirigimos al haber concluido la fase de instrucción e intermedia del procedimiento, siendo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid".