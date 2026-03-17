El Tribunal de Cuentas investigará "presuntas irregularidades" en la gestión de los grupos Quirón y Ribera Salud en Madrid

El Tribunal de Cuentas va a investigar "posibles irregularidades" en la gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid después de que el PSOE haya denunciado ante este órgano fiscalizador la presunta condonación de más de 70 millones de euros a los grupos de sanidad privada Quirón y Ribera Salud.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha acordado abrir la pieza de Acción Pública, según consta en el escrito del Departamento 3 a partir de la información aportada por los socialistas. Ante esta decisión cabe recurso en los cinco días siguientes a la notificación.

“🔴 El Tribunal de Cuentas investigará los contratos del Grupo Quirón y Ribera Salud con la Comunidad de Madrid por posibles irregularidades



▪️Acepta investigar a Isabel Díaz Ayuso por la condonación de una deuda de 71 millones generada entre 2017 y 2023



🎙️ @pacoarjonalocal pic.twitter.com/jejAheo9Zv“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) March 17, 2026

En este documento se reclama al PSOE —concretamente a su portavoz en la Asamblea, Mar Espinar— que individualice los supuestos de responsabilidad contable de la Comunidad en su labor de intervención, administración, custodia o manejo de bienes, causales o efectos públicos.

Los socialistas se apoyaron en una información de 'eldiario.es' que apuntaba a que entre 2017 y 2023 se habría dejado de apuntar en el sistema de balance un total de 71,65 millones de euros en coste por tratamientos de pacientes que llegaron a hospitales públicos desde alguno de los cinco hospitales concertados.

El motivo, según apunta este medio en base a un informe de la Consejería de Sanidad sobre la libre elección, es "no encontrar documentación de la actividad clínica".

El PSOE ve al grupo Quirón "claramente beneficiado" Los socialistas han confirmado que se personarán en esta causa. El líder del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este martes a su llegada al Congreso Aslan2026 en Ifema Madrid que mientras Ayuso "desmantela la sanidad pública de los madrileños, está favoreciendo el negocio privado de unos pocos". "No vamos a parar de denunciar lo que está pasando con la sanidad en Madrid y lo que está pasando con un grupo de sanidad, con el Grupo Quirón, que está siendo clarísimamente beneficiado por la Comunidad de Madrid, donde ha habido revisión de cantidades, donde ha habido pagos, ha habido desvío incluso de dinero que era para la residencia madrileña, es a pagar deudas con Quirón", ha lanzado López. El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud Así, ha concretado que llegarán "hasta el final" en el Tribunal de Cuentas, en la Justicia, políticamente, en la Asamblea y "donde haga falta porque los madrileños tienen que saber lo que están haciendo con su dinero, y con la sanidad pública". Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Mar Espinar celebra que el Tribunal de Cuentas de "un paso más para demostrar que puede haber responsabilidad contable" del Gobierno regional al "perdonar a estas empresas privadas 71,6 millones de euros sin justificar".

El PSOE considera que hay Escrito al Tribunal de Cuentas El PSOE en el escrito inicial de febrero al Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, recoge la noticia de 'eldiario.es' que sostiene que en el análisis de las Cuentas Generales de la Comunidad de Madrid en varios ejercicios "no aparece ninguna rúbrica que pueda identificarse como deudas de concesionarias por balance intercentros, saldos pendientes por libre elección, derechos no registrados, etc". Sostienen que si esos 71 millones hubieran generado un "derecho contable" debería aparecer en la Cuenta General y consideran que el hecho de que no aparezca es "o un error o una ocultación". "Además, es la Consejería de Sanidad del gobierno de la Comunidad de Madrid la que ordena con qué programas y sistemas de información se debe recopilar la información para que los apuntes seas válidos en los "balances intercentros"; sin embargo, no se ha estandarizado la gestión de datos en los hospitales de gestión pública" apostilla. Esto explica, argumentan los socialistas, hace que no se pueda facturar ni a Quirón ni a Ribera Salud por los servicios prestados a los pacientes procedentes de los hospitales de las concesionarias. Es por ello que han pedido que se determine el saldo deudor o la ausencia de numerario o justificación de las cuentas así como la existencia de entidades públicas perjudicadas por los daños que se hubieren causado a los fondos públicos de manera que pueda iniciarse, en su caso, la reparación presupuestaria que afecta a los gastos e ingresos públicos.