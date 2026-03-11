El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud

El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, según ha podido confirmar RTVE. El PSOE presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.

Los socialistas han solicitado ahora a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el inicio de las actuaciones correspondientes y, en su caso, se dé traslado al Ministerio Fiscal para esclarecer los hechos. Según la denuncia, en la región coexisten hospitales de gestión pública y privada concertada -cuatro del grupo Quirón y uno de Ribera Salud- donde "cada paciente puede elegir libremente el hospital al que acude", y el importe de la atención prestada se abona mediante un "sistema de facturación intercentros" entre los distintos hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.

En este sentido, la denuncia expone: "Resulta particularmente relevante que el índice de conformidad de la actividad facturada por el hospital concesionario (HUGV) a pacientes públicos alcanzase el 92,50%, mientras que el de la actividad de los hospitales públicos a pacientes de la concesionaria se situase en el 54,31%. Esta diferencia evidencia que las deficiencias en el registro clínico operan de forma sistemática en detrimento de los ingresos del sistema público, generando un enriquecimiento injustificado a favor de las entidades concesionarias".