El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
- El PSOE denuncia un posible perjuicio de fondos públicos por el descontrol de la facturación entre hospitales públicos y concesionados
- El escrito arguye presunta "responsabilidad contable", "omisión", "negligencia grave" y "ocultación"
El Tribunal de Cuentas da el primer paso para investigar los contratos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, según ha podido confirmar RTVE. El PSOE presentó el pasado mes de febrero una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada.
Los socialistas han solicitado ahora a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas el inicio de las actuaciones correspondientes y, en su caso, se dé traslado al Ministerio Fiscal para esclarecer los hechos. Según la denuncia, en la región coexisten hospitales de gestión pública y privada concertada -cuatro del grupo Quirón y uno de Ribera Salud- donde "cada paciente puede elegir libremente el hospital al que acude", y el importe de la atención prestada se abona mediante un "sistema de facturación intercentros" entre los distintos hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Los socialistas llevaron al Tribunal de Cuentas un documento interno, que adelantó eldiario.es, por el que el Gobierno de Ayuso habría perdonado 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud por una deuda que se generó tras asumir y tratar en la sanidad pública a pacientes de estos grupos privados concertados, una situación relacionada con el sistema de libre elección que rige en la sanidad madrileña.
En este sentido, la denuncia expone: "Resulta particularmente relevante que el índice de conformidad de la actividad facturada por el hospital concesionario (HUGV) a pacientes públicos alcanzase el 92,50%, mientras que el de la actividad de los hospitales públicos a pacientes de la concesionaria se situase en el 54,31%. Esta diferencia evidencia que las deficiencias en el registro clínico operan de forma sistemática en detrimento de los ingresos del sistema público, generando un enriquecimiento injustificado a favor de las entidades concesionarias".
"No puede seguir regalando dinero público a Quirón y a Ribera Salud"
Los socialistas denuncian así al Gobierno regional por presunta "responsabilidad contable", "omisión", "negligencia grave" y "ocultación" en el sistema de facturación intercentros por sobrepagos o infra-cobros, con un menoscabo de los recursos públicos del Servicio Madrileño de Salud y de la Comunidad de Madrid.
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado en un audio remitido a los periodistas que la Comunidad de Madrid que recoge EFE, que "no puede seguir regalando dinero público a Quirón y a Ribera Salud". A estas empresas privadas, ha dicho Espinar, "se las está regando con miles de millones de euros de todos los madrileños, que ni siquiera sabemos si son realmente por los servicios prestados porque ni se les obliga a justificar los servicios prestados".
Para la portavoz socialista, "Ayuso está encantada con que la empresa en la que trabaja su novio obtenga cada día más y más beneficios y no le importa en absoluto que sea a costa del dinero de los madrileños". Espinar ha resaltado que más de un millón de madrileños está en lista de espera y los trabajadores de la sanidad pública se encuentran en condiciones "lamentables", mientras "los quironeses se forran y la fiesta en el ático o en Nueva York continúa", en referencia también a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Alberto González Amador, vinculado a negocios con el grupo Quirón.
En X, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha señalado que el Tribunal de Cuentas investigará el escándalo de los millones de euros perdonados a Quirón y Ribera Salud. "Desde el PSOE-M no vamos a parar hasta saber por qué el PP regala el dinero de todos los madrileños a grupos privados", ha dicho López.
Hace unos meses, Isabel Díaz Ayuso, en el debate del estado de la región, subrayó que el grupo Quirón lleva "décadas" trabajando con la Comunidad de Madrid, antes de que ella saliera con González Amador porque, ha ironizado, "era muy pequeña". También ha señalado que con sus críticas, la oposición se está metiendo con "uno de los grupos sanitarios más importantes de Europa" y "faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios".