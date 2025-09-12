Ayuso censura que la izquierda le diga con quién "puede salir" ante las críticas por la causa contra su pareja

Tras conocerse la declaración de la inspectora de Hacienda que investigó por fraude fiscal a Alberto González Amador, el PSOE y Más Madrid han afeado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que el empresario utilizara facturas falsas. Ayuso ha respondido censurando que la izquierda le diga "la pareja que tiene que tener" y su "obsesión" con su entorno personal.

"Yo no puedo salir con nadie que se relacione con una empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?", ha expresado Ayuso en la segunda sesión del debate del estado de la región.

Más Madrid y PSOE han centrado parte de sus intervenciones de este viernes en criticar la situación judicial del novio de Ayuso, Alberto González Amador, por la investigación por fraude fiscal y su relación con el grupo Quirón, proveedor de la Comunidad de Madrid. Sus reproches llegan tras la publicación de los audios de las dos técnicas de Hacienda que investigaron al empresario durante 19 meses y que ratificaron que habría usado facturas falsas.

Tras las críticas de la oposición, la presidenta madrileña ha bromeado al preguntar si hay algún líder del PSOE que "quiera salir" con ella porque hasta ahora no tienen "una sola inspección fiscal".

"Eso sí, todos viven en municipios gobernados por el PP. Por tanto, ya que yo soy tan rica y vivo en un entorno tan privilegiado, no dejaré de hacerlo. Que me deje (José Luis Rodríguez) Zapatero alguno de sus pisos en todos los distritos y municipios de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

Ayuso ha asegurado que la Comunidad se relaciona cada año con 130.000 empresas, y ellas a su vez con proveedores, por lo que ha cuestionado a la oposición si no puede salir con nadie que se relacione con la institución.

Asegura que Quirón lleva "décadas" trabajando con la Comunidad En este punto, ha subrayado que el grupo Quirón lleva "décadas" trabajando con la Comunidad de Madrid, antes de que saliera con González Amador porque, ha ironizado, "era muy pequeña". También ha señalado que con sus críticas, la oposición se está metiendo con "uno de los grupos sanitarios más importantes de Europa" y "faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios". "Nunca ha habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea, o desde luego es de las legislaturas que más mujeres portavoces tiene, y el debate nunca había sido tan bajo", ha continuado Ayuso, que ha sostenido que la oposición debería de ser "un poquito más amable en el trato parlamentario", a la vez que les ha criticado por los calificativos que usan contra ella, como "conseguidora", "sectaria", "racista", "genocida", o que viva en una "burbuja pijoguay". Asimismo, desde la tribuna, se ha referido también al secretario general "errante" del PSOE, Óscar López, quien según Ayuso va "de puesto en puesto". "Ha sido el primer instigador para promover información de las saunas y de los negocios de Pedro Sánchez para utilizarlo contra él, contra su propio jefe", le ha acusado la presidenta.