Los audios de la inspectora de Hacienda que investigó a González Amador por fraude fiscal: "Usó facturas falsas"

Una de las inspectoras de Hacienda del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, detalló ante la jueza cómo este habría empleado "facturas falsas" para rebajar su carga fiscal. Además, sitúa el inicio de la investigación en la detección de "un incremento muy considerable de los ingresos" en el ejercicio de 2020 por la comisión en la compraventa de material sanitario en pandemia, en comparación con "la baja tributación" de ese año, todo ello antes de que la noticia por presunto fraude fiscal saltara a los medios de comunicación.

RTVE.es ha accedido al audio de la declaración de la inspectora M.U. ante la magistrada del juzgado de instrucción 19 de Madrid Inmaculada Iglesias el pasado 21 de marzo, en el que explicaba durante más de dos horas y media cómo evolucionaron sus pesquisas e investigaciones sobre González Amador entre mayo de 2022 y enero de 2024. Sus declaraciones ratifican el informe detallado de 187 páginas que redactó junto a una compañera y que dio pie a la causa judicial. En total, Hacienda detectó 15 facturas falsas por un valor de 1,1 millones de euros, con una cantidad presuntamente defraudada a la Agencia Tributaria de 350.910 euros.

La investigación se inició sobre el Impuesto de Sociedades de una consultora sanitaria vinculada a González Amador, Maxwell Cremona, en el ejercicio de 2020. "Había un incremento considerable de los ingresos", explica la inspectora. Eso "no suele ser llamativo, lo que es llamativo es que baja la tributación". Así, explica que en 2019 González Amador tuvo unos ingresos de unos 375.000 euros, cuando en 2020 registró unos 2,33 millones. "Si tengo 375.000 euros de ingresos y paso a 2.330.000, pues tendré que incrementar la cuota tributaria y los ingresos frente a la Hacienda pública. Y por el contrario, nosotros verificamos que no, que en ese ejercicio bajan los ingresos". Hacienda detectó que ocurría lo mismo en 2021.

Dos trabajos en México y Costa de Marfil que nunca se produjeron Es por ello que solicitaron todos los contratos y se centraron, primero, en una factura "por una intermediación en la compra venta de material sanitario" y mascarillas en la pandemia de 2020, con una comisión de un millón de euros que Hacienda no pone en cuestión. Sin embargo, Hacienda detecta una serie de "facturas cuya realidad no queda acreditada". Una de ellas, la que supuestamente había emitido una empresa agrícola del empresario mexicano Maximiliano Niederer, MKE Manufacturing, por valor de 620.000 euros. "Es sobre esta factura sobre la que nosotros consideramos que es una factura falsa o falseada, que lo que lleva es a que realmente no se corresponda con la realidad de los servicios prestados, no se han prestado los servicios y que por tanto da lugar a la comisión del delito en contra de la Hacienda Pública y a la cuota que le indico". M.U. explica que fue tras "todos los intentos" de Hacienda de "localizar y acreditar" la veracidad de dicha factura cuando González Amador "reconoce que no se ha pagado" y que "el servicio tampoco se ha prestado" y que, por tanto, va a anular la factura: "Es decir, cuando hemos detectado esta irregularidad, es en el momento en el que el contribuyente reconoce que va a anular esa factura que ya estaba recogida en su contabilidad". “Esta regularización la hace cuando ya le ha pillado la Agencia Tributaria“ "Entonces, esta regularización que hace cuando ya 'me ha pillado la Agencia Tributaria', cuando ya 'he necesitado un procedimiento inspector', cuando las propias autoridades mexicanas están poniendo en evidencia que esa factura no responde a la realidad de los servicios, porque esos servicios no se han prestado (...) Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal". El siguiente trabajo en el que centran su investigación desde Hacienda es una factura de 26 de junio de 2021, pero que la empresa de González Amador registró con posterioridad en octubre, emitida también por Niederer en nombre de una sociedad de Costa de Marfil. Esa factura tiene por un lado 30.000 euros bajo el concepto de "apertura del mercado de Costa de Marfil" y, por otro, una comisión de 922.000 euros por la intermediación en la compraventa de dos millones de vacunas contra la Covid, pero ese último trabajo "no se llevó a término". La Fiscalía pide más de tres años de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental

El abogado de Amador le pregunta cuándo supo que era pareja de Ayuso En otro momento de la declaración, el abogado de González Amador le pregunta "cuándo tiene conocimiento" de que su representado es pareja de la Comunidad de Madrid, "Uf, esto es un tema muy personal que yo no tengo por qué responder. Es un tema personal y ahí no puedo definirme", responde la inspectora. En este momento, la juez advierte al letrado de que no procede esa pregunta, aunque éste insiste en que pregunta por el conocimiento de Hacienda de la relación de su defendido con Ayuso. "Yo no me meto en la vida personal de nadie, para nada", responde M. U., que recalca: "No es un hecho que viene dentro de nuestro informe". La magistrada le pide que, dado que no procede la pregunta, "no conteste". La Fiscalía pide más de tres años de cárcel para González Amador por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. La Abogacía del Estado, por su parte, pide cuatro. La jueza, que basó su auto en el informe de la Agencia Tributaria, decidió procesarle por su "comportamiento fraudulento" ya que, conociendo sus obligaciones fiscales "de forma consciente y voluntaria presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021".