El juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón

El juez del tribunal de Instancia de Madrid, Antonio Viejo, ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus negocios con el grupo Quirón. Todo llega después de que, hace medio año, la Guardia Civil hubiera hecho esta petición al magistrado.

Según el auto, al que ha tenido acceso RTVE, el juez atiende la petición de la UCO para requerir "a las entidades bancarias que se relacionan, información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases relativas a las personas y productos que se reseñan en los oportunos mandamientos, debiendo facilitar de forma directa y reservada la información requerida, comprendida entre el 1 de enero de 2014" y hasta la actualidad.

En la parte dispositiva, ordena a 16 entidades financieras, entre ellas Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank y Openbank, que faciliten de forma reservada a la Unidad Central Operativa toda la información bancaria requerida correspondiente al periodo investigado.

El objetivo, "construir el catálogo real de bienes de los investigados" Antonio Viejo también detalla que el objetivo de estas actaciones es "construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida". En este sentido, apunta el juez que se deberá determinar si "dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada en la presente pieza separada". El auto señala que las diligencias practicadas apuntan de forma "indiciaria y provisional" a que la adquisición de la sociedad Círculo de Belleza S.L. por 500.000 euros pudo tener como verdadera finalidad "satiasfacer una comisión" a José Camino Maculet, directivo de Quirón Prevención, en el contexto de las relaciones comerciales mantenidas con González Amador. La Audiencia de Madrid avala que la UCO investigue a González Amador y rechaza archivar la causa Por ello, y para verificar esta hipótesis, el magistrado autoriza a la UCO a recabar información sobre movimientos y saldos bancarios de los investigados y de las sociedades relacionadas desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, al considerar que los hechos investigados tienen su origen en relaciones comerciales mantenidas durante años.