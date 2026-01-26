González Amador pide expulsar al ex fiscal general del Estado García Ortiz de la carrera tras su condena

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado la expulsión del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos.

La representación legal de este empresario ha pedido anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

García Ortiz solicitó al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia condenatoria al considerar que había "graves vulneraciones" de derechos fundamentales que resultan "determinantes" para declarar la nulidad del fallo.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE este lunes, González Amador pide en primer término que se anule dicho decreto y se le dé oportunidad de formular alegaciones, al considerarse "víctima de los hechos protagonizados" por García Ortiz y, por tanto, tener "interés legítimo" en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.