González Amador acusa al FGE de "matarle" al publicarse el mail: "Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España"

El Tribunal Supremo celebra este martes la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y donde han declarado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y quien presentó la querella por revelación de secretos, así como el jefe de Gabinete de la mandataria regional, Miguel Ángel Rodríguez.

González Amador ha acusado a García Ortiz de haberle "matado públicamente" porque, desde la presunta filtración en su contra, pasó a ser "el delincuente confeso del Reino de España". "Me han destrozado la vida, estoy muerto jurídicamente y socialmente", ha esgrimido la pareja de Ayuso.

Así se ha manifestado en la segunda sesión del juicio que se celebra contra García Ortiz por, supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo electrónico que Carlos Neira, abogado de González Amador en la causa por delitos fiscales, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dichos ilícitos a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

González Amador no se ha referido solo a ese 'email', sino también a la nota de prensa publicada al día siguiente, 14 de marzo, por la Fiscalía dando detallada cuenta de la cadena de correos electrónicos entre su defensa y el fiscal Julián Salto. Además, ha asegurado que no tenía conocimiento del contenido del email en el que se ofrecía un pacto y que se enteró por la prensa de ello. De igual modo, ha asegurado que "no quería perjudicar" a Ayuso y "no quería hacer ruido" y por eso entendió que "lo mejor era conformar".

"Para todo el mundo, a partir de ese día, entre la nota de la Fiscalía y la publicación del 'email', yo páse a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente. Me había destrozado", ha afirmado.

00.28 min El novio de Díaz Ayuso acusa al FGE de "matarle públicamente": "Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España"

MAR defiende que González Amador es una "víctima" por "salir con una rival política" Por su parte, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha sostenido este martes que se vio en la "obligación" de filtrar a la prensa el contenido del 'email' donde se revelaba la existencia de negociaciones entre la defensa del novio de la mandataria regional, Alberto González Amador, y Fiscalía, al tiempo que ha reconocido que dedujo que se frenó un supuesto pacto por "órdenes de arriba", pese a que tenía confirmado que seguía en pie. Rodríguez ha contado que el propio González Amador le informó de que Hacienda le estaba haciendo una inspección, en el marco de un viaje a París en 2022, indicando que desde entonces siguió el tema de manera informal. Además, el jefe de Gabinete de Ayuso ha defendido que González Amador es una "víctima" que "está sufriendo un daño profesional irreparable". "Lo que sé es que se está cometiendo una injusticia con un español porque sale con una rival política", ha defendido a preguntas de la defensa de García Ortiz. Rodríguez ha sostenido que se vio en "la obligación" de "publicar ese 'email'", difundiéndolo en un chat de prensa, para "desmentir" una noticia de La Sexta que aseguraba que la iniciativa de pacto había partido de la defensa de González Amador. Esa noticia, publicada a las 22:10 del 13 de marzo, salió después de que 'El Mundo' informara ese mismo día a las 21:29 en sentido contrario, diciendo que fue Fiscalía quien buscó el acuerdo. 02.50 min El jefe de gabinete de Ayuso dice que dedujo que Fiscalía tumbó el pacto con González Amador pese a saber que seguía en pie El jefe de gabinete ha explicado que en ese momento solo tenía ese 'pantallazo' del correo electrónico de 12 de marzo, afirmando que desconocía que había uno anterior de 2 de febrero que reflejaba que fue el abogado de González Amador quien ofreció que su cliente confesara a cambio de eludir la cárcel. Interrogado sobre por qué difundió esa información acompañada de un texto que decía que el acuerdo, supuestamente ofrecido por Fiscalía, se había parado por "órdenes de arriba", ha admitido que no lo sabía pero que era una deducción "lógica". "Si todavía no se ha llegado al acuerdo, alguien lo ha parado. ¿O de repente se les ha olvidado? Y solo se podía parar por arriba. La deducción es lógica. ¿Quién lo va a parar?, ¿por abajo?", ha planteado. Asimismo, ha asegurado que antes de que 'eldiario.es' publicara el 12 de marzo a las 6.01 que existía una investigación fiscal contra González Amador la prensa ya lo sabía. Así, ha expuesto que no solo un redactor de 'El Mundo' le pidió el contacto de González Amador, sino "todos los periodistas que cubrían tribunales". "Un mes pidiéndome el contacto, como mínimo", ha detallado. No obstante, ha negado que fuera la fuente de 'El Mundo', al que ha dado el crédito de haber sido el primer medio en informar sobre la existencia de negociaciones de conformidad entre la defensa y la Fiscalía. El Supremo juzga al fiscal general del Estado por la filtración sobre la pareja de Ayuso en un juicio histórico RTVE.es

La jefa de prensa de la FGE niega haber tenido los mails antes de la nota La primera en declarar este martes ha sido la directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedó, quien ha asegurado que cuando se decidió hacer la nota de prensa para desmentir lo que decía Miguel Ángel Rodríguez sobre que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto a Alberto González Amador, pero que "por órdenes de arriba" no había llegado a buen puerto, no disponía de los correos revelados. 02.12 min La jefa de prensa de la Fiscalía General niega haber tenido los mails filtrados cuando se redactó la nota Lo ha dicho en su declaración como testigo en la segunda jornada del juicio que se sigue desde este lunes en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A preguntas del letrado de González Amador, Hedó ha sostenido que con la nota de prensa se intentaba hacer frente al "intento de sembrar una sombra de sospecha sobre la actuación de la Fiscalía", de lo que ha acusado directamente a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y a su jefe de Gabinete, al insinuar que había una "especie de confabulación" contra su pareja Según Hedó, el día 12 de marzo de 2024 se produjo el "punto de inflexión" en el caso, pues ha recordado que después de que eldiario.es publicara la denuncia de la Fiscalía contra González Amador, "la presidenta madrileña hace unas declaraciones a los medios en el que ya insinúa que hay una confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja" y señala directamente en la red social X a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. También ha recordado que al día siguiente, recibió una llamada de un periodista que le comunica que el jefe de gabinete de Ayuso estaba enviado a periodistas un mensaje contando que la Fiscalía había frenado un pacto que había ofrecido a González Amador "por órdenes de arriba" y que ella interpretó que se referían al fiscal general del Estado. Así, la jefa de prensa ha explicado que habló con García Ortiz para alertarle de las insinuaciones y de que los medios iban a publicar esa información, como así hizo El Mundo, que recogía "entrecomillado" parte del mensaje en cuestión. Al respecto, el fiscal general le dijo que había que redactar una nota de prensa con "información veraz" y donde "quedara claro" que la actuación de la Fiscalía había sido "impecable". Hedó ha explicado que redactó ella la nota porque al final asunto "superaba el ámbito de la Fiscalía y ampliaba el foco a la Fiscalía General", pero al ser un asunto que trataba de algo de Madrid, se la envió a la mañana siguiente al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. También ha asegurado que escribió la nota con detalles que le daba el fiscal general, y ha negado que en ese momento tuviera los correos filtrados.

El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid no quería publicar la nota A continuación ha declarado el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, quien ha asegurado que no estaba conforme con la publicación de la nota de prensa, pues consideraba que era "innecesario" hacerlo porque "ya estaba en todos los medios" y porque no tenía ninguna "demanda informativa" al respecto. Por ello, ha explicado que para que se notara que no estaba de acuerdo, se limitó a dejar el tipo de letra que tenía la nota, que era "diferente" a la de las notas que solía publicar, y ha afirmado que también planteó a la fiscal jefa de Madrid que antes de publicar la nota preferiría dimitir. Por otra parte, ha explicado que normalmente las notas de prensa que envía son referentes a "escritos de acusación", y pocas veces sobre "denuncias", pero que en todo caso, cuando son denuncias, siempre pide permiso primero y siempre tienen que haberse notificado previamente. También ha rechazado haber tenido acceso a los correos filtrados, ni tampoco se los pidió a la fiscal de Madrid. Se esperaba que sus testimonios arrojasen luz sobre cómo se gestó la nota de prensa que el Ministerio Público acabó difundiendo a las 10:22 del 14 de marzo de 2024, con detallada cuenta del intercambio de emails entre la defensa de González Amador y la Fiscalía por las pesquisas contra el empresario por presunto fraude fiscal, lo que propició el estallido del caso. De Gónzalez Amador a Miguel Ángel Rodríguez o Juan Lobato: ¿quién declara en el juicio al fiscal general del Estado? Irene Fedriani

No había un protocolo para borrar móviles Tras los dos jefes de prensa, ha declarado como testigo Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General; y Diego Lucas, fiscal de anticorrupción, que investiga a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto. A preguntas de la Abogacía del Estado, Rasillo ha afirmado que Álvaro García Ortiz cambió en cinco ocasiones de móvil, "una vez al año aproximadamente", y ha relatado que en alguna ocasión se trató de un móvil de segunda mano. También ha explicado que no existía un protocolo como tal para borrar los datos de los móviles, pero ha sostenido que el borrado dependía de cada fiscal, que es el que era el "responsable" de lo que estaba en el móvil.

El fiscal del caso González Amador dice que el novio de Ayuso trató de "conformar" Después ha testificado Diego Lucas, quien relevó en el caso contra la pareja de Ayuso al fiscal Julián Salto. A preguntas también de la Abogacía del Estado, ha relatado que a pesar de la supuesta filtración, González Amador quiso "conformar" con él igualmente. En este sentido, ha reconocido que cuando se hizo cargo del caso, le "sorprendió" que el novio de la presidenta madrileña quisiera pactar. En este punto, ha explicado que estaba dispuesto a hacerlo y ha negado ninguna orden en sentido contrario para no hacerlo. Sin embargo, ha explicado que el pacto se frustró por culpa de la acusación particular que vio "precipitado" alcanzar esa conformidad. Además, Lucas ha señalado que, aunque al principio los abogados de González Amador querían que se "impulsara" y declarara pronto, a partir de octubre del año pasado, detectó que parecía que no querían que declarara en la causa hasta que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre la pieza separada.