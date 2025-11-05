Tres periodistas revelan que tuvieron acceso al correo clave de González Amador antes que el propio fiscal general

Los periodistas de elDiario.es, Jose Precedo y Marcos Pinheiro, y el de 'La Sexta', Alfonso Pérez Medina, han revelado que tuvieron acceso al correo por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antes que él. "No me ha pasado un papel nunca", ha sostenido uno de los comunicadores ante el Tribunal Supremo. "Es inocente", ha enfatizado.

En total, media docena de periodistas han declarado en la tercera sesión del juicio que se celebra contra García Ortiz por, presuntamente, filtrar la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena SER el correo electrónico que Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- envió el 2 de febrero de 2024 a Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitar la cárcel.

Según consta en la causa, el fiscal general del Estado recibió ese 'email' en su cuenta personal de Gmail a las 21:59 horas de ese 13 de marzo, después de que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se los rebotara tras recibirlos a su vez a las 21:54 de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador.

Se trata de los periodistas que, en las horas claves de la presunta filtración, informaron sobre la existencia de negociaciones entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto. Si bien todos se han acogido a su derecho constitucional a no revelar sus fuentes de información, sí han explicado qué información manejaban y desde cuándo.

'El diario.es' tuvo acceso seis días antes, declaran sus periodistas Precedo ha explicado que el 6 de marzo recibió una tanda documental con el expediente de Hacienda, la denuncia de Fiscalía y el 'email' de 2 de febrero, pero que no publicaron inmediatamente porque había que contrastar la información y, dado que era "ingente", tenían intención de hacerlo por fases. Además, ha indicado que su fuente le prohibió exhibir el 'email', que le había llegado en un pantallazo impreso, y que no quería informar sobre su existencia ni sobre su contenido para no "dar pistas a la competencia" hasta que obtuviera la autorización para mostrarlo. Según Precedo, montó un equipo de investigación que trabajó durante seis días sobre todo el material que les había llegado y publicaron a las 6:01 del 12 de marzo: 'La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla'. Precedo ha enfatizado que era necesario verificar la información recibida, sobre todo porque después de que a las 21:29 del 13 de marzo 'El Mundo' publicara que era Fiscalía quien ofrecía pactar, aludiendo a un 'email' posterior, de 12 de marzo, que había enviado Salto a Neira, no sabía cuál era la cadena completa de correos y qué eslabón constituía el de 2 de febrero. "Lo que hace 'eldiario.es', precisamente, es comprobar las informaciones (...). Por ello nadie nos ha demandado (...) Tardamos un poquito más pero vamos más seguros", ha explicado. "Tengo claro que vivo de mi reputación profesional", ha remachado. "Puedo añadir que en 22 años de carrera Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca", ha añadido con posterioridad enfatizando que es "inocente". También ha testificado Marcos Pinheiro, periodista de 'eldiario.es' al que Precedo se ha referido como su 'número dos' y que le ayudó a elaborar esta serie de informaciones sobre González Amador. Este segundo informador ha confirmado el testimonio de su compañero. Por su parte, Pérez Medina ha declarado que informó a las 21:54 en un grupo de WhatsApp integrado por redactores de la cadena de televisión del contenido de los correos de 2 de febrero y 12 de marzo. El periodista de La Sexta ha confirmado que tuvo acceso a dichos datos antes de que el fiscal general recibiera la cadena íntegra de correos, apostillando que obtuvo la información a través de tres fuentes distintas. Según ha detallado Medina, llevaban trabajando en la información desde el día anterior, a raíz de la noticia de 'eldiario.es'. "A raíz de ahí empiezo a mover fuentes", ha explicado. Según Perez Medina, el tiempo de elaboración de la noticia fue desde las 21.29, cuando publica 'El Mundo', hasta las 22.20 (momento en el que 'La Sexta' desmiente la información de 'El Mundo' y que también estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.