La Audiencia de Madrid avala que la UCO investigue a González Amador y rechaza archivar la causa

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no investigue sobre presunta corrupción en los negocios por sus relaciones comerciales con el grupo Quirón y ha rechazado archivar la causa.

Según el auto, al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la defensa de González Amador contra el auto dictado el junio de 2025 por el juzgado de instrucción número 19 de Madrid, en el que la magistrada que estaba al frente encargó a la UCO un informe sobre las posibles ilegalidades que se investigan en una pieza separada del proceso principal que se sigue contra el novio de la presidenta regional.

En el proceso principal se investiga a la pareja de la presidenta madrileña y a cuatro empresarios y el juzgado ya abrió juicio oral contra ellos por presunto fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. En estos momentos, se está a la espera de saber la fecha del juicio.

En el auto actual, y firmado a fecha de 9 de abril de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso en el que, dentro de la conocida como pieza Quirón, González Amador alegó que con la documentación aportada ya queda acreditada la inexistencia de delito. Según su defensa, y con este recurso, procedía "acordar el sobreseimiento de las actuaciones".

Los magistrados argumentan, contra la petició de González Amador, que la Audiencia ya avaló que se abriera una pieza separada para investigar si el empresario incurrió en corrupción en los negocios y "la decisión del Juzgado de solicitar auxilio de la UCO para la investigación de los hechos, es en definitiva la admisión de práctica de diligencias de investigación", tal y como regula la ley, y contra la que no cabe recurso.

Los jueces advierten que la finalidad del recurso no se dirige realmente contra esta decisión, sino que pretende archivar las actuaciones, pero esto es algo que la defensa no ha pedido ante el juzgado de instrucción "y respecto de la que este tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el instructor".