González Amador pide al ex fiscal general que le pague las costas procesales y rechaza que se pueda anular la condena
- En su reclamación, que asciende a casi 65.000 euros, incluye los gastos en su abogado y los de la acusación particular
- Da un paso más en su ofensiva judicial después de haber pedido también la expulsión García Ortiz de la carrera fiscal
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz pague casi 65.000 euros por las costas procesales del juicio en el que este último fue condenado. En su escrito, dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, incluye el pago de las costas de la acusación particular, y rechaza que se pueda anular la condena a García Ortiz por revelación de datos de la causa en la que el empresario es investigado por dos presuntos delitos fiscales.
En concreto, según el documento, la defensa de González Amador reclama al ex fiscal general el pago de 64.778,78 euros y lo hace al amparo de los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, detalla la suma de los conceptos por los cuales solicita dicha cuantía e insta a que se haga una tasación de las costas de la acusación particular.
“El novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, detalla en un escrito en qué han consistido sus gastos y destaca el contexto institucional en el que se desarrollaron los hechos— Radio 5 (@radio5_rne) February 2, 2026
Los detalles con @gema_alfaro⤵️https://t.co/kYj3vhUjRk pic.twitter.com/K9Vxaa94nT“
Nuevo paso en la ofensiva judicial de González Amador contra el ex fiscal
Se trata de un nuevo paso en la ofensiva judicial del empresario contra García Ortiz, ya que la semana pasada también solicitó la expulsión García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos en el caso que investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Álvaro García Ortiz, por dos presuntos delitos fiscales y ha ingresado los 10.000 en concepto de indemnización en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
Se da la circunstancia de que el ex fiscal general del Estado ha liquidado hace solo unos días el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Tribunal Supremo e ingresó los 10.000 euros en concepto de la indemnización que le correspondía a González Amador de acuerdo con la sentencia condenatoria.