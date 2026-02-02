Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

González Amador pide al ex fiscal general que le pague las costas procesales y rechaza que se pueda anular la condena

  • En su reclamación, que asciende a casi 65.000 euros, incluye los gastos en su abogado y los de la acusación particular
  • Da un paso más en su ofensiva judicial después de haber pedido también la expulsión García Ortiz de la carrera fiscal
González Amador pide al ex fiscal general que le pague lo que le costó su abogado
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a su salida del Tribunal Supremo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
RTVE.es

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz pague casi 65.000 euros por las costas procesales del juicio en el que este último fue condenado. En su escrito, dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, incluye el pago de las costas de la acusación particular, y rechaza que se pueda anular la condena a García Ortiz por revelación de datos de la causa en la que el empresario es investigado por dos presuntos delitos fiscales.

En concreto, según el documento, la defensa de González Amador reclama al ex fiscal general el pago de 64.778,78 euros y lo hace al amparo de los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, detalla la suma de los conceptos por los cuales solicita dicha cuantía e insta a que se haga una tasación de las costas de la acusación particular.

Nuevo paso en la ofensiva judicial de González Amador contra el ex fiscal

Se trata de un nuevo paso en la ofensiva judicial del empresario contra García Ortiz, ya que la semana pasada también solicitó la expulsión García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos en el caso que investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Álvaro García Ortiz, por dos presuntos delitos fiscales y ha ingresado los 10.000 en concepto de indemnización en cumplimiento de la sentencia condenatoria.

González Amador pide expulsar al ex fiscal general del Estado García Ortiz de la carrera tras su condena
González Amador pide expulsar al ex fiscal general del Estado García Ortiz de la carrera tras su condena

Se da la circunstancia de que el ex fiscal general del Estado ha liquidado hace solo unos días el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Tribunal Supremo e ingresó los 10.000 euros en concepto de la indemnización que le correspondía a González Amador de acuerdo con la sentencia condenatoria.

García Ortiz liquida el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Supremo por revelación de datos
García Ortiz liquida el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Supremo por revelación de datos

Es noticia: