González Amador pide al ex fiscal general que le pague las costas procesales y rechaza que se pueda anular la condena

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que el ex fiscal general Álvaro García Ortiz pague casi 65.000 euros por las costas procesales del juicio en el que este último fue condenado. En su escrito, dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, incluye el pago de las costas de la acusación particular, y rechaza que se pueda anular la condena a García Ortiz por revelación de datos de la causa en la que el empresario es investigado por dos presuntos delitos fiscales.

En concreto, según el documento, la defensa de González Amador reclama al ex fiscal general el pago de 64.778,78 euros y lo hace al amparo de los artículos 241 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, detalla la suma de los conceptos por los cuales solicita dicha cuantía e insta a que se haga una tasación de las costas de la acusación particular.

“El novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, detalla en un escrito en qué han consistido sus gastos y destaca el contexto institucional en el que se desarrollaron los hechos



