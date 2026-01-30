García Ortiz liquida el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Supremo por revelación de datos
- Los fondos provienen en su mayoría de aportaciones voluntarias anónimas canalizadas a través de la UPF
- El ex fiscal general recibe el apoyo de más de 150 juristas en un manifiesto que pide anular la condena
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha liquidado el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Tribunal Supremo por revelación de datos en el caso que investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Álvaro García Ortiz, por dos presuntos delitos fiscales y ha ingresado los 10.000 en concepto de indemnización en cumplimiento de la sentencia condenatoria.
En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el Supremo procede a ingresar en la cuenta del Tesoro Público la multa que ha pagado el ex fiscal general para cumplir la sentencia y pide a González Amador su número de cuenta para transferirle los 10.000 euros en concepto de indemnización.
Los fondos provienen en su mayoría de aportaciones voluntarias anónimas canalizadas a través de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenece y que ha presidido García Ortiz. El tribunal pide a González Amador que aporte su número de cuenta para que se le pueda ingresar esos 10.000 euros que le corresponden.
La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado presentaron sendos incidentes de nulidad de la condena ante el Tribunal Supremo y todavía no ha transcurrido el plazo para que la acusaciones respondan. Una vez haya terminado el plazo, presentarán su contestación y la sala resolverá.
El Ministerio Público considera que se han "vulnerado" varios de los derechos fundamentales de García Ortiz en la condena y ha acusado a la Sala Segunda de ignorar pruebas que exculpaban a Ortiz, como los testimonios de los periodistas.
Más de 150 juristas piden la anulación de la condena a García Ortiz
Más de 150 juristas, entre ellos jueces, abogados, fiscales y catedráticos, han firmado un manifiesto en el que piden la anulación de la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y denuncian que la sentencia del Supremo no aporta ninguna prueba directa conta él y está basada en conjeturas, indicios insuficientes que no superan el umbral de la mera sospecha. Piden que la sentencia sea anulada en instancias superiores al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El manifiesto ha sido presentado en un acto en el Ateneo de Madrid que ha comenzado con un aluvión de aplausos mostrando su apoyo al ex fiscal general del Estado, ha sido introducido por la abogada laboralista Paquita Sauquillo, quien ha señalado la "dignidad" con la que ha llevado García Ortiz todo el procedimiento.
Por parte de la Unión Progresista de Fiscales, su vicepresidenta Pepa Berdugo García-Maestro, ha hecho énfasis en su intervención en que todo el procedimiento penal ha sido "inquietante", así como lo ha sido la sentencia. También ha querido transmitir el "maltrato institucional" al que ha sido sometido el ex fiscal general del Estado.
En el evento han intervenido diferentes magistrados, siendo el primero en hacerlo el primer alcalde de Fuenlabrada (Madrid) tras la Transición y consejero de Educación bajo la Presidencia de Joaquín Leguina (PSOE), Manuel de la Rocha Rubí. Este ha señalado que la sentencia es "indignante" y ha tildado como un "hecho bochornoso" que García Ortiz fuese cesado.