García Ortiz liquida el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Supremo por revelación de datos

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha liquidado el pago de la multa de 7.200 euros a la que le condenó el Tribunal Supremo por revelación de datos en el caso que investiga al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Álvaro García Ortiz, por dos presuntos delitos fiscales y ha ingresado los 10.000 en concepto de indemnización en cumplimiento de la sentencia condenatoria.

En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, el Supremo procede a ingresar en la cuenta del Tesoro Público la multa que ha pagado el ex fiscal general para cumplir la sentencia y pide a González Amador su número de cuenta para transferirle los 10.000 euros en concepto de indemnización.

Los fondos provienen en su mayoría de aportaciones voluntarias anónimas canalizadas a través de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenece y que ha presidido García Ortiz. El tribunal pide a González Amador que aporte su número de cuenta para que se le pueda ingresar esos 10.000 euros que le corresponden.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado presentaron sendos incidentes de nulidad de la condena ante el Tribunal Supremo y todavía no ha transcurrido el plazo para que la acusaciones respondan. Una vez haya terminado el plazo, presentarán su contestación y la sala resolverá.

El Ministerio Público considera que se han "vulnerado" varios de los derechos fundamentales de García Ortiz en la condena y ha acusado a la Sala Segunda de ignorar pruebas que exculpaban a Ortiz, como los testimonios de los periodistas.