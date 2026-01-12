La Abogacía del Estado pedirá al Supremo anular la condena a García Ortiz por revelación de datos reservados

La Abogacía del Estado, como defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, presentará ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad por su condena a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Se trataría del paso previo preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y para poder presentar un recurso de amparo después ante el Tribunal Constitucional. Se suma así a la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya solicitó al alto tribunal que anulase la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz.

Además del incidente de nulidad, también registrará otro escrito en el que reclamará la suspensión de la ejecución de la sentencia, según han confirmado a RTVE fuentes jurídicas.