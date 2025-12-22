El Supremo rechaza la querella contra el magistrado Martínez Arrieta que le acusaba de revelar la condena a García Ortiz

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella contra el magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó por revelación de datos al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, por presuntamente haber desvelado la condena al participar en una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las acusaciones particulares del juicio.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la Sala especial regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha acordado la inadmisión a trámite de la querella formulada por el abogado y eurodiputado de los Comuns Jaumen Asens, en representación de Catalunya en Comuns, al concluir, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal, que los hechos no son constitutivos de delito.

Asens se querelló por la afirmación que hizo el magistrado durante el curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y que se impartió en los días en los que supuestamente tenía que deliberar sobre la sentencia de García Ortiz.

Arrieta, además de ser el presidente del tribunal que juzgo al ex fiscal general, era también el ponente de la sentencia, después de que la ponente original emitiera un voto discordante con la sentencia. En el juicio, el magistrado dijo: "Con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal general", a lo que siguieron risas de los asistentes.

Para el dirigente de los Comuns, esa declaración implicaba una revelación explícita de información reservada sobre el estado interno de las deliberaciones, el cambio de ponente respecto de la magistrada inicialmente designada, la existencia de una mayoría formada y la orientación del fallo.

Y es que se da la circunstancia de que en el momento en el que se celebró la formación, no se sabía que la ponencia había pasado de la magistrada Susana Polo al presidente del tribunal por la discrepancia de esta jueza y su compañera Ana Ferrer con la condena de la mayoría.