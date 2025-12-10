Peramato promete su cargo como nueva fiscal general del Estado tras el cese de García Ortiz

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI en un acto celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. El Boletín Oficial del Estado recoge este miércoles su nombramiento solo un día después de conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a su antecesor, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la causa que investiga dos presuntos delitos fiscales.

Ante el rey y en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como notario mayor del reino, Peramato ha prometido su cargo tras formalizar su nombramiento el Consejo de Ministros. También han estado presentes la presidenta del Congreso, Francisca Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, o el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino.

De izquierda a derecha el rey, la presidenta del Congreso, el presidente del Gobierno, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, el ministro de Justicia, Félix Bolaños y la directora deneral de Seguridad Jurídica y Fe Pública. EFE/Chema Moya

Con un ejemplar de la Constitución facsímil del original de 1978 abierto por el artículo 124—sobre el Ministerio Fiscal—Peramato ha pronunciado estas palabras: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado".

El artículo sobre el que la nueva fiscal general no ha posado su mano, establece que la misión del Ministerio Fiscal es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Tras prometer su cargo ante el rey y ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la nueva fiscal general tomará posesión de su cargo este jueves 11 de diciembre en un acto previsto a las 12:00 horas en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Peramato, fiscal de larga trayectoria y experta contra la violencia de género Con una larga trayectoria profesional que comenzó en 1990, Peramato Martín pasó primero por las Fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de trasladarse a la de Madrid donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de Violencia sobre la Mujer. Como miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer elaboró el primer informe anual de este organismo en 2007. En 2018 Peramato pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y en mayo de 2021 fue nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, cargo que ocupó hasta enero de 2025. El Poder Judicial avala por unanimidad a Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz como fiscal general del Estado El 15 de enero de 2025 fue nombrada fiscal de Sala jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, el máximo rango en la carrera, y el 12 de marzo de este mismo año fue nombrada fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el proceso penal.