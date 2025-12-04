Peramato reconoce que la condena a García Ortiz es "una profunda herida" a la Fiscalía: "Ha de sanar bajo mi dirección"

Las primeras palabras de Teresa Peramato al pasar el examen de la comisión de Justicia del Congreso para convertirse en la próxima fiscal general del Estado, han sido para reconocer el trabajo sus antecesores y en particular de Álvaro García Ortiz por su trabajo para modernizar la fiscalía. "No puedo, ni debo, eludir una mención al procedimiento penal" en el Supremo, que ha calificado como "una profunda herida" que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar "espero y deseo bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha dicho.

Tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Peramato se somete este jueves al examen de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que analizará su idoneidad para convertirse en la nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz. Esta comparecencia, que llega tras el pronunciamiento unánime a favor del Consejo General del Poder Judicial, es un trámite obligatorio, pero no vinculante. Después el Gobierno podrá elevar su propuesta al rey.

Peramato ha tomado la palabra para exponer su trayectoria, "marcada por la lucha contra la violencia de género", ha dicho, y la protección de las víctimas de la misma, así como los menores víctimas de violencia vicaria. En su comparecencia ha repasado las "cifras del horror" de los "feminicidios" en España y confirmado que se propone "continuar el mismo compromiso que siempre ha mantenido con las víctimas y seguir atendiendo prioritariamente su protección desde una visión holística integral". "Si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños, la protección tiene que abarcar toda la unidad familiar", ha concluido.

"El principio de igualdad es la clave de bóveda del sistema de libertadas", ha dicho Peramato, que "ante discursos negacionistas" se ha comprometido a poner los recursos de la fiscalía para proteger el medioambiente. La futura fiscal se ha comprometido también a combatir la ciberdelincuencia y perseguir la corrupción.

Antes de finalizar su primera intervención ha defendido la necesaria especialización de la administración de justicia y se ha comprometido a ejercer el cargo "desde la mas absoluta responsabilidad, dedicación, imparcialidad y lealtad institucional, sin perder nunca el pulso a la sociedad a la que sirvo".

Los grupos parlamentarios evalúan la idoneidad de Peramato El Partido Popular ha señalado que aunque Peramato cumple los requisitos formales exigidos por la Ley, "el inicio de su intervención no ha sido su mejor tarjeta de presentación". Así lo ha dicho la portavoz del PP en la comisión, María Jesús Moro, que le ha preguntado "qué pasos considera necesarios dar desde el primer momento para superar el grave deterioro de imagen y recuperar la confianza en la institución". También le ha pedido "que rechace los pronunciamientos del Presidente del Gobierno que la nombra". Francisco Aranda, portavoz del Partido Socialista en la comisión de Justicia, ha calificado la trayectoria de Peramato como "impecable y envidiable". "Es usted ejemplo del servicio público y vocación de trabajar por justicia más justa con los más vulnerables". Por eso, dice, reúne "con creces" los requisitos exigidos. No piensa lo mismo el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. Ha dicho que Teresa Peramato "carece de los méritos e idoneidad para asumir la Fiscalía General del Estado. Porque la consideramos una nueva amenaza a la credibilidad, la neutralidad y la eficacia" de la Institución. Desde Vox consideran a Peramato "defensora de una ideología injusta y terrible que solo defiende a una parte de las víctimas de la violencia intrafamiliar". Desde Sumar, Enrique Santiago ha felicitado a Peramato, "jurista rigurosa y técnica", pero también ha expresado su "apoyo a Álvaro García Ortiz". "Lo peor es que a fecha de hoy todavía no conocemos la sentencia" contra el exfiscal, ha continuado, "Hemos asistido a un procedimiento inédito. La publicación de un fallo sin haber redactado ni los hechos probados ni la fundamentación jurídica". Nacionalistas vascos y catalanes han destacado la idoneidad de Peramato para el cargo y su lucha contra la violencia machista. Sin embargo, desde Junts, Josep Pagés se ha mostrado por la "politización y los déficits democráticos" que dice, "arrastra el sistema judicial" y la "instrumentalización de la judicatura y también de la fiscalía". Por su parte, Jon Iñárritu de EH Bildu, ha denunciado la condena a García Ortiz como "un caso de libro de guerra judicial por una sala altamente politizada que ha actuado con impulso político". Cumplido este trámite, el Gobierno podrá proponer su nombramiento al Rey y Peramato jurará o prometerá un cargo con una duración de cuatro años. Será la cuarta persona que ocupe este cargo bajo un gobierno de Pedro Sánchez, tras María José Segarra (junio de 2018 a enero de 2020), Dolores Delgado (febrero de 2020 a julio de 2022) y García Ortiz (agosto de 2022 a noviembre de 2025).