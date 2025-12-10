Bolaños afirma que respeta al Supremo pero "discrepa" con la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que respeta al Tribunal Supremo, pero "discrepa" con la sentencia que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados: "Las dudas que tenía se mantienen".

Así se ha pronunciado este miércoles el también ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes en respuesta al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la última sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados antes del parón legislativo por Navidad.

Aunque Bolaños ha insistido en que respeta tanto el fallo como la sentencia del Supremo, también ha mostrado sus discrepancias con la decisión del Alto Tribunal. "Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia", ha explicado. Este mismo miércoles, Teresa Peramato ha prometido su nuevo cargo en la Zarzuela, ante la presencia del rey Felipe VI.

Cree que "cabía una interpretación más favorable" a la presunción de inocencia "Después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia", ha subrayado. Junto a estas declaraciones en respuesta a Tellado, Bolaños también se ha defendido de las acusaciones de la diputada popular Cuca Gamarra, quien ha denunciado que el Gobierno se sitúe por encima de los contrapesos, que reinterprete las sentencias, que reescriba las leyes a medida y que blinde a los suyos cuando tienen que rendir cuentas ante los tribunales: "Un año prometiendo independencia judicial mientras maniobra para controlar la Justicia". El ministro ha reprochado que solo se pueda discrepar si los funcionarios inspectores de Hacienda persiguen al PP, si los fiscales persiguen al PP, o si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del PP, y le ha contestado que un ejercicio democrático es "parar la ola ultraderechista que ha engullido" a su partido. La filtración, la nota de prensa o el borrado del móvil: las claves de la sentencia del caso del fiscal general Irene Fedriani Junto a esto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "no hay por dónde coger" la sentencia y considera que "no cabe en los anales del derecho de ningún país democrático decente". También denunció el martes que no se hayan tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que en su declaración en el juicio exculparon al fiscal general de la filtración.

Los socios también critican la sentencia: "Es un atropello" Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado la sentencia del Tribunal Supremo que un "atropello con interferencia política no digna de un Estado de derecho". El también portavoz de Sumar ha sostenido, tras analizar el contenido de la resolución, que se ha condenado a García Ortiz "sin pruebas" y que no le parece que esta sentencia sea "seria" sino más bien un "auto de fe". También se ha pronunciado contra la sentencia del Supremo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien la ha tachado de "despropósito" y ha denunciado "como demócrata que se está condenando e inhabilitando a una persona inocente". ““ Por otro lado, la eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha atribuido la sentencia al "golpismo judicial" de la derecha contra el que el PSOE es "impotente y no hace nada". Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'La hora de la 1', donde ha añadido que "la derecha golpista" lleva 10 años inventándose "casos judiciales falsos". Peramato promete su cargo como nueva fiscal general del Estado tras el cese de García Ortiz