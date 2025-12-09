Sánchez dice que gobernará "hasta 2027 y más allá" en plena crisis por el caso Salazar y la sentencia del fiscal general

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su primer acto abierto y con parlamentos después del fin de semana para despejar dudas sobre la continuidad del Ejecutivo. "Hasta 2027 y más allá", ha sostenido ante cientos de personas en el acto organizado conjuntamente entre el PSOE y la UGT para conmemorar el centenario del fallecimiento del fundador de ambas organizaciones, Pablo Iglesias.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en un momento en que tanto el Gobierno como el propio PSOE están afrontando varias crisis. Una de ellas es la gestión de los supuestos casos de agresiones sexuales dentro del partido, apartando a Paco Salazar de todos sus cargos y con el cese de Antonio Hernández de su cargo como director de Coordinación Política de la Presidencia en la Moncloa.

"El feminismo nos da lecciones, todos los días, y a mí el primero", ha proclamado el presidente, al mismo tiempo que ha dudado de la respuesta del PP y Vox si hubieran tenido un caso similar: "La gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros, cuando recibimos esas lecciones, pedimos perdón y actuamos en consecuencia".

El presidente también ha querido insuflar ánimo a sus bases tras la sentencia conocida este martes sobre la condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de divulgación de datos reservados en relación con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez ha vuelto a respaldar a García Ortiz por "defender la verdad" y ha señalado que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades es el señor Feijóo".

"¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha insistido el jefe del Ejecutivo.

El acto en la sede de la UGT en Madrid ha servido al presidente para mostrar que estos hechos no le restan fuerza para seguir encabenzado el Ejecutivo: "El tiempo que quieran los españoles, estaremos en el Gobierno. Desde luego tenemos todas las fuerzas, todas las ganas y todo el ánimo del mundo para empezar el 2026, para afrontar el 2027 e ir a por el 2031", palabras que han recogido un largo aplauso.

Sánchez también ha querido defenderse de las acusaciones que ha recibido los últimos días por parte de la derecha y la ultaderecha: "Frente a los insultos, una sonrisa, mucha educación y paciencia", ha dicho parafraseando, según él, a José Luis Rodríguez Zapatero.

La intervención del presidente ha mantenido un tono de mitin electoral en todo momento, con pocas citas al fundador del PSOE y de la UGT, principal motivo del acto.

Álvarez recuerda que Pablo Iglesias también “fue objeto de bulos y mentiras” El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha recordado que el fundador del sindicato también “fue objeto de calumnias, bulos y mentiras… igual que hoy”, unas palabras que ha recitado mirando al presidente del Gobierno. “Los anarquistas decían que (Pablo Iglesias) no trabajaba. ¿Qué diferencia hay entre lo que decían los anarquistas y lo que hoy dice la extrema derecha?", ha insistido. Álvarez también ha querido mostrar al PSOE “su solidaridad y apoyo” por las últimas manifestaciones que se han llevado a cabo a los alrededores de la sede del partido en Madrid, en la calle Ferraz, lamentando que los que “no lo reprochan no pueden decir que son demócratas”. El secretario general de la UGT no ha perdido la oportunidad para pedir en el acto de este martes que el Gobierno se abra ya a negociar la subida del salario mínimo interprofesional. En primera fila se encontraba, además de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el titular de Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Tampoco ha querido dejar a un lado la reducción de la jornada laboral. “Perdimos el primer envite. ¿Cuántos envites perdió Pablo Iglesias? Vamos a conseguir las 37 horas y media”, una petición que también ha hecho ante el presidente y los ministros.