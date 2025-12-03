Un siglo de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del socialismo español

El 13 de diciembre de 1925 una multitud de trabajadores recorre la distancia entre las organizaciones obreras y el cementerio civil de Madrid acompañando al cadáver de Pablo Iglesias Posse, fallecido cuatro días antes. Según la prensa del momento, el entierro del fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores fue la mayor manifestación de duelo que se había visto hasta entonces en la ciudad.

Acababa así, a los 75 años, la vida del hombre que pilotó en nuestro país el paso del obrerismo del final de la primera Revolución Industrial al incipiente socialismo de la Primera Internacional. Pero Iglesias no fue un teórico de la ciencia política, un intelectual; habla de la emancipación de los explotados porque él es uno de ellos.

Entierro de Pablo Iglesias en el cementerio civil de Madrid. 13 de diciembre de 1925. EFE

Pablo Iglesias, Paulino para su familia, se muda a Madrid con su madre y hermano pequeño desde su Ferrol natal al quedar huérfano de padre. Tiene 10 años e ingresa en el hospicio de San Fernando, donde se forma como tipógrafo. Dos años después, ya es un niño obrero que se enfrenta a unas condiciones de trabajo penosas, bajo salario e interminables jornadas. Consciente de ello, se empieza a organizar en torno a la Asociación del Arte de Imprimir, una entidad que llegará a presidir y que agrupa a cerca de un millar de impresores. Es el germen del Partido Obrero, y más tarde Socialista Obrero Español, que funda junto a otra veintena de compañeros en una taberna madrileña en 1879. En fechas posteriores vendrán la creación del periódico El socialista, donde Pablo escribirá cientos de artículos, y del sindicato: la Unión General de Trabajadores.

Otra obra fundamental del abuelo del socialismo español será la inauguración en Madrid de la primera Casa del Pueblo, el lugar en el que los obreros reciben formación y cuidados para paliar sus carencias socioeconómicas. En 1910 se convirtió en el primer trabajador que ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados.

Casa donde vivió y murió Pablo Iglesias, actual sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Mario Elías Muñoz Valencia

El documental "Pablo Iglesias, un siglo de la muerte del santo laico", con guion de Juan Ballesteros y diseño sonoro de Miguel Ángel Coleto, cuenta con testimonios de Joan Serrallonga, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona; Gustavo Vidal, autor de Pablo Iglesias. La vida y la época del fundador del PSOE y UGT; y María Luisa Carcedo, presidenta de la Fundación Pablo Iglesias. Además, suenan voces de figuras históricas del socialismo español extraídas del Archivo RTVE, como las de Ramón Rubial o Pablo Castellano. De dar vida a Pablo Iglesias Posse a partir de sus testimonios escritos se encarga el actor Víctor Clavijo.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.