Sánchez reitera que García Ortiz "defendió la verdad" e insta a Ayuso a pedir "perdón" y a Feijóo responsabilidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, carga contra la líder del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. "¿Hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y defender la institución de la Fiscalía?".

Para Sánchez, "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor (Alberto Núñez) Feijóo", ha seguido, en referencia al líder nacional del PP.

El presidente del Gobierno ha reaccionado después de que este martes se haya conocido el contenido de la sentencia a García Ortiz y el PP haya pedido la "dimisión en bloque" del Gobierno. "Lo de menos es el marido de Ayuso", ha añadido Sánchez en un acto durante la tarde de este miércoles.

El líder del Ejecutivo responde así tras unas primeras horas en las que el Gobierno ha mantenido, por un lado, cautela, mientras por otro cargaba duramente contra los magistrados que han apoyado la sentencia.

Mientas la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, mostraba prudencia hasta hacer un "análisis certero de la sentencia" y creía que "sería imprudente hacerlo sin tener tiempo de leerlo", el ministro de Transformación Digital afirmaba tajantemente que "hay guiones de Hollywood con menos creatividad".

"A la vista está de lo que he podido leer y escuchar: conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro", ha afirmado en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360'. "El Gobierno acata el fallo, actuó dando relevo al fiscal y ahora veinte días después vemos ese ejercicio de intentar justificar lo injustificable", ha afirmado López en unas declaraciones que chocan abiertamente con lo que al mismo tiempo estaban diciendo sus compañeros ante la prensa.

Una disparidad de reacciones en el Gobierno que también se ha evidenciado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que mostraba su "total y absoluto" respeto a la sentencia. Sin embargo, López evidenciaba una falta de coherencia en el mensaje trasladado por la portavoz y otros miembros del Ejecutivo. Aun siendo del mismo partido.

Robles asegura que hay que confiar en todas las instituciones La duda de López sobre la sentencia choca abiertamente con el mensaje trasladado por Robles. "Creo profundamente en los tribunales de Justicia y la obligación en un Estado de derecho es creer en los tribunales de Justicia", ha señalado la titular de Defensa. A su juicio, hay que confiar en "todas" las instituciones porque, si desde el Gobierno no se hace, "la democracia no funciona". A pesar de ello, Robles ha señalado que habría sido mejor que se hubiese hecho pública antes la sentencia y ha recordado que es un dictamen suscrito por cinco miembros del tribunal "frente a dos". Fuentes de la Moncloa han asegurado que respetan la decisión, pero no la comparten. Además, no creen que se haya deteriorado la institución por haber mantenido a García Ortiz hasta la sentencia. "En ningún momento", han añadido. El Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Ayuso y por la nota de prensa de Fiscalía Mª Carmen Cruz Martín

El PSOE muestra respeto por la sentencia pero no la comparte Desde el PSOE, fuentes del partido han mostrado respeto por la sentencia "como corresponde en un Estado de Derecho". Al igual que la Moncloa, acatan el sentido del fallo, pero no lo comparten. "Nos preocupa, eso sí, que la sentencia se haya publicado más de dos semanas después de conocerse el fallo, lo que ha contribuido a la incertidumbre", han añadido. Desde sus redes sociales, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, asegura que "después de casi 3 semanas la sentencia al fiscal deja más dudas que certezas". “Resumiendo nace un nuevo concepto jurídico: la filtración sin filtrar.

Después de casi 3 semanas conocemos la sentencia al FGE que deja más dudas que certezas.“ — Montse Mínguez (@montseminguez) December 9, 2025 Los socialistas advierten que "junto con la sentencia, se ha publicado un voto particular de dos juezas que señalan que la sentencia 'no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios' habría tenido lugar la supuesta 'intervención directa' del fiscal general o su 'conocimiento y colaboración con un tercero'. También subrayan que tampoco se explica cómo pudo 'promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto' una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información", han señalado. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se pregunta por qué no han encarcelado a los periodistas que dijeron que el FGE no les había filtrado la información. "Dije en su día que era una vergüenza. Por lo que voy conociendo todavía más vergüenza. No hay cabida en el Estado de derecho. No se ha creído a los periodistas. ¿Por qué no encausa a los periodistas si han mentido? ¿Habrían cometido un delito, no?", ha expresado a los medios en el hemiciclo.

Sumar cree que se ha escrito una sentencia a demanda El socio minoritario de la coalición, Sumar, cree que se ha escrito una sentencia "a demanda para condenar a un hombre justo". "La Fiscalía General del Estado solo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora, más que nunca, toca defender la democracia", han expresado en un mensaje en redes sociales. "Una sentencia hecha ad hoc: se condena a una persona sin poder siquiera probar si fue él quien cometió el delito, basándose únicamente en meros indicios. Esta sentencia es una falacia construida incluso antes del inicio del propio juicio", ha señalado la coordinadora del movimiento Sumar.