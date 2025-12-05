La Unión Progresista de Fiscales denuncia en la ONU "irregularidades institucionales" en el juicio a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado ante la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, lo que consideran una "sucesión de irregularidades institucionales" en el procedimiento penal en el Tribunal Supremo contra el dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", asegura la UPF en una nota de prensa.

Asimismo explican que acuden a la relatora de la ONU porque tiene el mandato de "supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces".

Dicen que hubo "anomalías" que comprometen la "independencia" La UPF asegura que los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos", sino "anomalías que comprometen la independencia judicial" y creen que puede generar "una aparente falta de imparcialidad". Entre otras cosas, la asociación de fiscales indica que hubo una "acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados", como que la admisión de querellas, la valoración de indicios, la instrucción, la revisión de decisiones clave y el enjuiciamiento estuvo en manos de los mismos jueces. También reprochan que el fallo se adelantara sin que se conozca la "motivación", pues todavía sigue sin haber sentencia redactada. "Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican", sostienen. Para los fiscales, este hecho "afecta directamente al derecho de defensa, la transparencia y la confianza en las instituciones". Se da la circunstancia de que el fallo fue adelantado solo una semana después de quedar visto para sentencia el juicio. A los pocos días, García Ortiz presentó su dimisión, y el Gobierno propuso para sustituirle a Teresa Peramato, quien ya ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y quien se examinó ante el Congreso justo este jueves pasado. García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo: "Es el momento de abandonar" Mª Carmen Cruz Martín