García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo: "Es el momento de abandonar"
- Ha enviado una carta al ministro de Justicia en el que le pide su cese
- Asegura que dimite porque tiene un "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión como fiscal general del Estado, tras conocerse la condena del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos, según ha avanzado RNE.
"Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", defiende en una carta a la que ha tenido acceso RTVE.es y que ha enviado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Álvaro García Ortiz dimite como fiscal general del Estado
En una carta, justifica su decisión después de la condena del Tribunal Supremo y se aparta del cargo antes de que lo releve el Gobierno

El pasado jueves el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la condena a García Ortiz por revelar datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin concretar más detalles.
Se le imponía una pena de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, así como una multa de 7.200 euros. También tenía que indemnizar a González Amador a 10.000 euros y a hacerse cargo de las costas del juicio.
Aunque la sentencia es firme, una vez que se conozca la sentencia con los argumentos para la condena, García Ortiz podrá solicitar un incidente de nulidad ante el Supremo, y después, si es rechazado, podrá recurrir al Tribunal Constitucional.
Sin embargo, sin esperar a la sentencia, García Ortiz solicita que el Consejo de Ministros acepte "el cese de su mandato como fiscal general del Estado".
Su "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
En la misiva, recalca que, como tiene un "profundo respeto a las resoluciones judiciales", ha decidido presentar su renuncia "sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia" porque su voluntad "siempre" ha sido la de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".
García Ortiz asegura que tiene el "convencimiento de haber servido fielmente" a la Fiscalía General con "una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional". Asimismo da las gracias al Gobierno de España por haberle nombrado en 2022.
Desde el primer momento, el Ejecutivo siempre ha respaldado al fiscal general, y este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvía a defender su inocencia. No obstante, Bolaños admitió el pasado viernes que ya se había iniciado el proceso para buscar al sustituto de García Ortiz.
Este lunes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado que el Ejecutivo no comparte el fallo y además, ha asegurado que no le pidió dar un paso a un lado.
Alegría, sobre el Supremo "La primera cuestión que no comparto es que en una semana conocimos un fallo sin ningún tipo de argumentación. Lo sensato hubiera sido apelar a lo que siempre ha hecho el Supremo, trabajar y buscar la unanimidad en los distintos fallos"
Las reacciones desde el ámbito judicial a la renuncia no se han hecho esperar. El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha considerado que García Ortiz "ha sido enormemente responsable" y que se ha anticipado presentando su renuncia "para que la institución no siga sufriendo".