García Ortiz dimite como fiscal general del Estado tras la condena del Supremo: "Es el momento de abandonar"

Álvaro García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión como fiscal general del Estado, tras conocerse la condena del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos, según ha avanzado RNE.

"Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", defiende en una carta a la que ha tenido acceso RTVE.es y que ha enviado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

“‼️ÚLTIMA HORA | Álvaro García Ortiz dimite como fiscal general del Estado



En una carta, justifica su decisión después de la condena del Tribunal Supremo y se aparta del cargo antes de que lo releve el Gobierno



🎙️ @gema_alfaro https://t.co/lKXgCEUpnn pic.twitter.com/6L6pSkL9kM“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) November 24, 2025

El pasado jueves el Tribunal Supremo adelantó el fallo de la condena a García Ortiz por revelar datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin concretar más detalles.

Se le imponía una pena de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, así como una multa de 7.200 euros. También tenía que indemnizar a González Amador a 10.000 euros y a hacerse cargo de las costas del juicio.

Aunque la sentencia es firme, una vez que se conozca la sentencia con los argumentos para la condena, García Ortiz podrá solicitar un incidente de nulidad ante el Supremo, y después, si es rechazado, podrá recurrir al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, sin esperar a la sentencia, García Ortiz solicita que el Consejo de Ministros acepte "el cese de su mandato como fiscal general del Estado".