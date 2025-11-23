Cientos de personas se concentran frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general del Estado

Cientos de personas se han concentrado este domingo frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, en repulsa a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Consideran que ha sido una "maniobra política" y sentencian que la credibilidad de la justicia en España ha sufrido "un golpe casi mortal". "Me parece que es un acto de corrupción y de deslealtad a la justicia impresentable", ha dicho uno de los presentes.

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a Efe, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y su pareja, la exministra de Justicia Dolores Delgado. EFE/Daniel González