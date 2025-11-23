Cientos de personas se concentran frente al Tribunal Supremo contra la condena al fiscal general del Estado
- Los manifestantes consideran que García Ortiz es inocente y califican la condena de "maniobra política"
- Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón
Cientos de personas se han concentrado este domingo frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, en repulsa a la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Consideran que ha sido una "maniobra política" y sentencian que la credibilidad de la justicia en España ha sufrido "un golpe casi mortal". "Me parece que es un acto de corrupción y de deslealtad a la justicia impresentable", ha dicho uno de los presentes.
Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.
En declaraciones a Efe, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.
El TS ha actuado "con clara intención política", denuncian
En la manifestación se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas" y sin "siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas", para solidarizare con el fiscal.
"Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención", indica el comunicado.
El texto ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado a Efe que, aunque él cree que la justicia en España funciona "con cierta normalidad" y es una democracia "potente", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".
También se han congregado cientos de personas en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela en apoyo al fiscal general del Estado. Cerca de 500 personas se han concentrado frente a la catedral compostelana y han gritado consignas como "Fuera fascistas del Tribunal Supremo", "No al golpe de Estado en la justicia" o "Jueces fascistas".
Entre los participantes en la concentración se encontraba la exdirigente del BNG Encarna Otero, que consideró que la sentencia contra García Ortiz es "un intento de golpe de Estado".
García Ortiz trabajó en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela desde 2002 hasta 2020. En 2004 fue nombrado fiscal especialista en medio ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), desde donde asumió en 2005 la acusación pública en el caso por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas.
El pasado 20 de noviembre, el Supremo condenó al fiscal general del Estado con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia, que aún no ha sido publicada, se adoptó por mayoría de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal y ha desatado una fuerte polémica.