Sánchez insiste en la "inocencia" del fiscal general pese a su condena pero rechaza hablar de un indulto "ahora mismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez respecto a la inédita condena de inhabilitación del Tribunal Supremo de dos años para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una condena que "respeta" pero de la que "discrepa" hasta el punto de seguir defendiendo la "inocencia" del condenado. Preguntado por un posible indulto del Ejecutivo, ha respondido que "ahora mismo no tiene ningún sentido" hablar de esta cuestión. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ya está buscando un sustituto de "máxima solvencia" para García Ortiz.

"Respetamos las sentencias del Supremo, y como no puede ser de otra manera las acatamos, pero en una sociedad democrática como la española podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general", ha dicho a preguntas de los periodistas tras participar en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. Ha subrayado que los testimonios de "periodistas acreditados de una dilatada experiencia" durante el juicio han puesto de manifiesto "claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones" de las que le acusaba la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado viernes a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de Ayuso, a quien también debe pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El juez tomó esta decisión desestimando el testimonio de varios periodistas que aseguraron que tuvieron constancia del correo y de los datos antes que el propio fiscal general. La condena se ha dado con dos votos discrepantes de dos magistradas progresistas y todavía no se ha redactado la sentencia tras un juicio histórico e inédito en el que por primera vez un fiscal general se sentaba en el banquillo y era condenado.