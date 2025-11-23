Sánchez insiste en la "inocencia" del fiscal general pese a su condena pero rechaza hablar de un indulto "ahora mismo"
- Sánchez dice "respetar" el fallo pero asegura que ha quedado claro que el fiscal "no era el origen de la supuesta filtración"
- El Ministerio de Justicia trabaja ya para buscar un sustituto a Álvaro García Ortiz "de máxima solvencia"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez respecto a la inédita condena de inhabilitación del Tribunal Supremo de dos años para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una condena que "respeta" pero de la que "discrepa" hasta el punto de seguir defendiendo la "inocencia" del condenado. Preguntado por un posible indulto del Ejecutivo, ha respondido que "ahora mismo no tiene ningún sentido" hablar de esta cuestión. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ya está buscando un sustituto de "máxima solvencia" para García Ortiz.
"Respetamos las sentencias del Supremo, y como no puede ser de otra manera las acatamos, pero en una sociedad democrática como la española podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto porque creo en la inocencia del fiscal general", ha dicho a preguntas de los periodistas tras participar en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. Ha subrayado que los testimonios de "periodistas acreditados de una dilatada experiencia" durante el juicio han puesto de manifiesto "claramente que el fiscal general del Estado no era el origen de las supuestas filtraciones" de las que le acusaba la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Álvaro García Ortiz fue condenado el pasado viernes a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de Ayuso, a quien también debe pagar una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El juez tomó esta decisión desestimando el testimonio de varios periodistas que aseguraron que tuvieron constancia del correo y de los datos antes que el propio fiscal general. La condena se ha dado con dos votos discrepantes de dos magistradas progresistas y todavía no se ha redactado la sentencia tras un juicio histórico e inédito en el que por primera vez un fiscal general se sentaba en el banquillo y era condenado.
El Gobierno busca ya un sustituto "de máxima solvencia"
El Ministerio de Justicia está buscando ya un sustituto "de máxima solvencia" y que garantice la "institucionalidad" de la Fiscalía General del Estado, según fuentes de Moncloa a TVE. Para Sánchez, esto es una muestra de que el Gobierno "acata" el fallo poniendo en marcha el procedimiento para nombrar un sustituto. Las mismas fuentes indican que los tiempos los marcará el propio fiscal general, que todavía puede batallar el fallo ante el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, algo que podría acelerar o ralentizar el proceso. Es el mismo tribunal que ya tomado polémicas decisiones a favor del Gobierno como su aval a la ley de amnistía o la anulación de las condenas del caso de los ERE.
Sánchez ha defendido que el Gobierno "siempre" ha propuesto a personas con una "dilatada trayectoria desde el punto de vista jurídico" y "con un conocimiento importante de la materia", como es el caso, ha subrayado, de García Ortiz. Dicho esto, ha reconocido "la labor" que ha hecho el fiscal general durante su mandato "porque ha sido muy positiva" al frente de la Fiscalía General del Estado.
Ante las preguntas de los periodistas sobre el futuro de García Ortiz y la posibilidad del indulto, Sánchez ha asegurado que "hay otras instancias jurisdiccionales" en las que se tendrán que dirimir los aspectos relativos a esta condena una vez se conozca el contenido de la sentencia y que "puedan ser controvertidos", en referencia al Constitucional. Respecto al indulto, ha dejado claro que "hablar de otras cosas ahora no tiene ningún sentido".
Para que García Ortiz pueda recurrir su condena en la corte de garantías, debe recibir primero la sentencia firmada por los siete magistrados del alto tribunal, que cuenta con dos votos discrepantes. Y hace falta todavía que el presidente del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, redacte la sentencia.
Por último, Sánchez ha sido preguntado si comparte las acusaciones que se han hecho en las últimas horas por parte de ministros de su Gobierno respecto a que el Poder Judicial está haciendo "política" contra el Ejecutivo. Precisamente, cientos de personas se han concentrado este domingo ante la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, en repulsa a la condena al fiscal y denunciando que se trata de una "maniobra política".
En su respuesta, Sánchez se ha limitado a insistir en que el Gobierno acata la sentencia poniendo en marcha el relevo de García Ortiz y ha dicho que "siempre" ha sido "respetuoso" con la independencia del Poder Judicial. Dicho esto, ha lanzado un dardo al PP: "Han sido otros los que han hablado de controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Se ha referido así a cuando en 2018 se filtró un 'whatsapp' del entonces senador 'popular' Ignacio Cosidó respecto a que quería cerrar ya un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo del Poder Judicial para "controlar" dicha sala "por la puerta de atrás". Por último, se ha reafirmado en que en una sociedad democrática el Gobierno puede "no compartir la orientación" de la sentencia.