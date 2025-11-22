El Gobierno sube el tono tras la "injusta" condena al fiscal general: "La Justicia no ha avanzado gran cosa en 50 años"

La condena a dos años de inhabilitación y de pago de una multa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue marcando la actualidad política, pese a que aún no ha sido redactada la sentencia del Tribunal Supremo. El Gobierno, que dijo "respetar" el fallo, ha calificado este sábado la condena de "injusta" y ha dicho que la Justicia "no ha avanzado gran cosa en los últimos 50 años" tras la muerte del dictador Francisco Franco. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha acusado incluso al Poder Judicial de "intervenir en política".

El Gobierno siempre ha defendido a García Ortiz ante la causa por revelación de secretos al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, relativos al caso de fraude fiscal por el que está investigado. El pasado jueves se dio a conocer el fallo del Tribunal Supremo, una condena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros. Tras esto, el Ejecutivo dijo "respetar" pero "no compartir" la sentencia.

Este sábado, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE-M, Oscar López, ha avisado de que "ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad" de Madrid ni hará que desde el PSOE dejen de denunciar "los chanchullos" de Ayuso en la región. "Una cosa es acatar y otra cosa es callar", ha remarcado el líder del PSOE madrileño durante su intervención en las jornadas 'La universidad pública, motor de la igualdad y futuro de la Comunidad de Madrid', celebrado en el Espacio Rastro de Madrid.

Usando un símil de una comunidad de vecinos para denunciar la infrafinanciación de la Universidad y la derivación de recursos a "negocios privados con recursos públicos, Oscar López ha denunciado que "los del ático no pagan" y además "se hacen pasar por víctimas" y "montan una fiesta privada que financiamos todos".

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este sábado que en España no se puede "volver mucho atrás" en Justicia respecto a la dictadura de Franco, "porque no hemos avanzado gran cosa" en los últimos 50 años. Durante su participación en la Escuela de Gobierno organizada en Salamanca por el PSOE de Castilla y León, Puente ha vinculado al franquismo con lo que "sobrevuela en el ambiente" en lo ocurrido con el fiscal general. "Hay algunas cosas que no hace falta que nos retrotraigan al franquismo", ha comenzado Puente, tras pedir a la derecha española que si en su seno queda "algún sector moderado" renuncien "a blanquear al franquismo".

El ministro ha afirmado sobre lo ocurrido en el Tribunal Supremo respecto al fiscal general del Estado lleva a pensar que el actual es "un momento muy interesante para entender los porqués de determinadas cosas", como el "empeño" del PP por tener mayoría en ese tribunal y en concreto "controlar por detrás" la sala segunda, que es la que ha condenado a García Ortíz.

Puente ha recordado que el episodio en el que el entonces senador Ignacio Cosidó (PP) reconoció que querían cerrar el acuerdo sobre el CGPJ con el PSOE para controlar esa sala implicaba "a un magistrado que se sienta hoy y forma parte de la sala que ha condenado al fiscal general". En este punto, el ministro ha concluido que España no puede "volver mucho atrás" porque "no hemos avanzado gran cosa en estos 50 años".

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado en el programa Parlamento de Radio 5 que este fallo lanza una "imagen preocupante para la ciudadanía" y que han salido reforzados Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez: "No podemos olvidar de dónde nace el caso". "Hay jueces que se están dedicando a hacer política", ha determinado, y ha asegurado que "la verdad saldrá a la luz, tenemos que confiar".

Díaz acusa al poder judicial de "intervenir en política" contra el Gobierno En la misma línea, Yolanda Díaz, que representa el ala de Sumar en el Gobierno, considera que la condena al fiscal general del Estado supone un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con ella el poder judicial "ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista". "Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el poder judicial, que hoy está más fracturado que nunca, y se ha trastocado la separación de poderes", ha añadido en la inauguración de la conferencia política del Movimiento Sumar. Para Díaz, esta condena es una demostración de que hay "sectores" del poder económico, de los medios de comunicación y del poder político, pero también "una parte" del poder judicial, que están "concentrados" desde las elecciones generales de 2023 "para hacer caer al mejor Gobierno de coalición progresista". Además, ha denunciado que el Tribunal Supremo haya condenado "injustamente" a "un hombre inocente" por "defender la transparencia frente a los bulos" y "por luchar contra el fraude fiscal". "Lo que vimos el jueves es inédito, es un punto de inflexión", ha zanjado Díaz, que ha criticado también que no se conozcan aún los hechos probatorios ni los fundamentos de derecho en que se basan la condena al fiscal general del Estado. También desde otros partidos de la izquierda política han criticado la condena al fiscal. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado este sábado que el franquismo "pervive" en el Tribunal Supremo y otros órganos de poder estatales, como lo demuestra a su juicio la condena "injusta" contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su intervención ante el consell nacional de ERC, Junqueras ha dicho que "lo peor de todo" es que esta supuesta injusticia "no es sorprendente": "Lo sorprendente sería que el Tribunal Supremo tomase decisiones justas". Y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Gobierno de permitir que la "derecha política, mediática y judicial asesine civilmente" al fiscal general del Estado para "tapar la corrupción" de Ayuso. En su intervención en el Consejo Ciudadano Estatal, ha instado al PSOE a "reventar a la derecha": "O reventamos a la derecha o la derecha va a reventar a la gente y los más básicos principios democráticos(...) Algunos se llevaron las manos a la cabeza cuando dijimos que había que reventar a la derecha, que no significa otra cosa más que hay que desarticular la estructura de poder".

El PP reprocha al Gobierno su "ataque" al Estado de Derecho y a la división de poderes La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Funez, ha exigido este sábado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, tras constatar el "ataque al Estado de Derecho y la división de poderes" encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha "deslegitimado al Poder Judicial demostrando que solo quiere a un fiscal general del Estado obediente". Desde el congreso local del Partido Popular de Puertollano, que ha elegido presidente el alcalde Miguel Ángel Ruiz, Fúnez ha lamentado que, tras la "condena penal" del Tribunal Supremo y la "condena política" al presidente del Gobierno que "nombró, protegió y utilizó" al fiscal, el PSOE se haya lanzado a cruzar una línea peligrosa, "defendiendo al corrupto, atacando a los jueces y criticando el fallo". A su juicio, Sánchez y el PSOE "se dedican a atacar y señalar a los jueces por defender a un condenado y exhibirlo como víctima, en lo que supone un ataque al Estado de Derecho y la deslegitimación del poder judicial". "Solo falta que se pongan a defender el indulto para el fiscal o lo nombren ministro de Justicia", ha ironizado. En este sentido, ha expresado sus dudas y temores ante el próximo nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, ya que, sostiene, "el PSOE solo quiere una Fiscalía obediente". Por último, el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no se ha referido directamente a García Ortiz en un acto en Salamanca en el que ha prometido que sacará del poder a Sánchez, así como a su equipo, y que los sentará en el banquillo para que acaben en la cárcel, "para que paguen por sus corrupciones".