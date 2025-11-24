El Gobierno respeta la renuncia del fiscal general y critica el fallo "anómalo" del Supremo por no tener unanimidad

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado que el ejecutivo en absoluto haya pedido la dimisión del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha dimitido esta mañana.

Alegría ha confirmado que ha conocido esta misma mañana esa decisión de García Ortiz, que "respeta" e insiste, ahora toca "activar el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado". En primer lugar, habrá una propuesta del Gobierno, posteriormente un informe del Consejo General del Poder Judicial y a continuación la persona elegida para ocupar el cargo tendrá que recibir el visto bueno de la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En una entrevista concedida a La Hora de la 1 de TVE, no ha desvelado qué nombres baraja el gobierno para ocupar ese cargo, ni si se lo encargarán a un hombre o una mujer. Pero sí garantiza que esa persona tendrá "una dilatada trayectoria". "Será una persona comprometida con el servicio pública y la ley" como ha sido, dice García Ortiz. La portavoz del Gobierno tampoco ha desvelado si conoceremos en el Consejo de Ministros de mañana esa propuesta del ejecutivo.

“Alegría, sobre el Supremo "La primera cuestión que no comparto es que en una semana conocimos un fallo sin ningún tipo de argumentación. Lo sensato hubiera sido apelar a lo que siempre ha hecho el Supremo, trabajar y buscar la unanimidad en los distintos fallos"#LaHora24N pic.twitter.com/uXwVvgv1BN“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2025

Alegría: En una semana conocimos "un fallo sin ningún tipo de argumentación" "Nunca había pasado" ha insistido Alegría, que "el Tribunal supremo dé por adelantado un fallo sin ningún tipo de argumentación". Es algo "extraordinario", dice. También le llama la atención "que en un fallo tan grande como éste no se agotaran todas las vías de diálogo para alcanzar la unanimidad y tuviéramos el fallo de manera pública en una semana", ha dicho. Lo "razonable y sensato" para la portavoz, hubiera sido "buscar la unanimidad". Algo que sí sucedió, ha recordado, en la "sentencia del procés", en que "se agotaron todas las vías para conseguir unanimidad de la que hizo gala el Supremo". Pese a todo, Alegría ha repetido el mensaje de "máximo respeto y acatamiento del fallo", a pesar de que desde el ejecutivo, dice, "no lo compartimos en absoluto". “Pilar Alegría, sobre la condena del fiscal general: "Lo valoro con respeto (…) pero no lo comparto"https://t.co/gQqRzK0J3U#LaHora24N pic.twitter.com/yWgJvmeXUS“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2025

López: publicar el fallo sin dar a conocer la sentencia "es parte del truco" El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, también ha criticado que el Supremo publique el fallo sin dar a conocer la sentencia: "Es parte del truco", ha dicho "para discutir ahora sobre que justo es o no es". López cree que "la verdad es otra" y que este fallo "manda un mensaje desolador y algunos no se dan cuenta de las consecuencias que está cometiendo". El Gobierno, ha insistido, es "profundamente respetuoso, ha acatado su fallo, respetamos la separación de poderes", pero "una cosa es acatar y otra cosa es chuparte el dedo", ha criticado, porque "en este país hay jueces que atienden a esa llamada de Aznar de que creen de verdad que el Estado está en riesgo, que se cae el país y tienen que salvar la patria". López se ha hecho varias preguntas: "¿Quién es el que supuestamente ha cometido los delitos?, la pareja de la señora Ayuso. ¿Quién le cuenta a la opinión pública una mentira?, el jefe de gabinete de la señora Ayuso". Por eso, ha continuado, "yo me remito a Miguel Ángel Rodríguez, porque es el autor de todo y en efecto, celebra una victoria política, pero lo lamentable es lo que celebra, la victoria de la impunidad", concluye. La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha lamentado que este lunes haya "dimitido un hombre bueno" como el exfiscal general Álvaro García Ortiz, "un hombre que es inocente", y ha continuado "creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión". En opinión de Díaz, la resolución del Supremo revela que un sector de los jueces "se cree impune" y "ha tomado parte" en esta causa "vulnerando su mandato constitucional y, sobre todo, la separación de poderes". Por eso, dice Yolanda Díaz, "creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante y le pido a los españoles que se movilicen en defensa de la democracia y del respeto institucional en nuestro país", ha zanjado. También el Ministro de cultura Ernest Urtasun ha criticado la condena al fiscal general del Estado, que calificado como "ignominiosa". "Pasará a la historia como uno de los intentos más descarados por parte de determinados sectores de interferir en la vida política del país", ha incidido.

Podemos pide reformar la Ley y el acceso a la carrera judicial El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido la reforma del Poder Judicial porque ha dicho, muestra "evidentes reminiscencias franquistas". Tras la reunión de la dirección de Podemos, Fernández ha pedido "reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, el acceso a la carrera judicial, revisar los aforamientos y establecer mejores controles democráticos en el acceso a la justicia" para "acabar con la impunidad de jueces fascistas". Y ante esto, ha criticado, "el Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada, incluso aunque les afecte directamente". Fernández ha recordado que el PSOE "miró hacia otro lado" y luego "blanqueó a jueces golpistas y normalizó su impunidad pactando el Consejo General del Poder Judicial con el PP". "Estas son las consecuencias que vemos y que sufrimos", ha concluido "Hay que poner fin a esto de manera inmediata con contundencia legislativa o en breve los únicos votos que importarán no serán los que salgan de las urnas sino los que emitan con sus mazas el señor Marchena y sus cómplices golpistas", ha reclamado.

Alegría al PP, sobre el déficit: "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo" El próximo jueves el Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas, de cara a la próxima tramitación del proyecto de presupuestos generales del Estado. A este respecto, la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, ha recordado al Partido Popular que esta senda contempla "5.500 millones de euros más para las Comunidades Autónomas", que irían destinados a "políticas sociales y a mejorar los servicios públicos" en las autonomías. En la entrevista concedida en TVE, Pilar Alegría ha advertido al PP que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo", ya que " no deja de ser contradictorio que votes que no y a renglón seguido veamos a presidentes de comunidades autónomas presididas por el PP diciendo que les faltan recursos y el Gobierno de España no se los transfiere" Por ese motivo, pide a los populares "un ejercicio de responsabilidad" para apoyar esa senda de déficit. Desde el Gobierno, Alegría quiere trasladar a los distintos grupos políticos "qué significa votar no y decir que no lleguen esos 5.500 millones de euros". E insiste, "no hemos cambiado de opinión ni de objetivo". Presentarán los presupuestos generales del Estado y trabajarán por ellos. Y vista la "complejidad" de la composición del Congreso de los Diputados, están dispuestos a "sudar la camiseta para sacarlos adelante". “Alegría : "Si la senda no sale adelante la volveremos a llevar. No hemos cambiado de opinión, de objetivo; llevar unos presupuestos"#LaHora24N pic.twitter.com/Dqol7XvMw7“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 24, 2025

Alegría: el clima de confianza entre los dos partidos del Gobierno es "absoluto" Preguntada por las consecuencias del Caso Cerdán y si todo esto está afectando de alguna manera a la relación de los socios del Gobierno de coalición, Pilar Alegría replica que "el clima de confianza entre los dos partidos del Gobierno es absoluto". "Siempre hay debates sanos y hemos dado muestras de sobre de la estabilidad de este gobierno", insiste. Y contrapone esa relación con la de otros gobiernos autonómicos, por no ponerse de acuerdo, acaban en adelantos electorales: "el ejemplo más claro lo tenemos en Extremadura y veremos si hay más Comunidades Autónomas", dice en referencia a la convocatoria electoral adelantada por María Guardiola ante el rechazo de Vox de apoyar sus cuentas.