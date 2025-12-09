Cien años de la muerte de Pablo Iglesias, el gran referente del socialismo español y líder del movimiento obrero

"¡Ha muerto Pablo Iglesias!". Con este titular, a cuatro columnas, 'El socialista' anunciaba hace exactamente cien años la muerte del que fuera su fundador, fundador también del PSOE y del sindicato UGT, a los 75 años. Acababa entonces la vida del que es el gran referente del socialismo español y un líder indiscutible del movimiento obrero. Un hombre que sufrió en sus carnes las consecuencias de la miseria y la pobreza y que luchó por la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Sus ideas le llevaron a la cárcel en varias ocasiones y hoy se le conmemora como una figura clave de la historia y el sindicalismo español.

Iglesias nació en 1850 sin que le acompañara la suerte, en una familia humilde de Ferrol (A Coruña) que sobrevivía como podía. El pequeño 'Paulino', como le llamaban en casa, tuvo que mudarse con nueve años a Madrid con su madre, Juana, y su hermano pequeño Manuel después de morir su padre y tras haber perdido a una hermana de escarlatina. Las cosas no fueron mucho mejor en la capital, donde habían intentado refugiarse con un pariente, que también falleció.

El bajísimo salario de Juana como criada no daba para mantener a la familia, como tampoco las limosnas que se vio obligada a pedir, y Pablo Iglesias y su hermano acabaron ingresados en el Hospicio de San Fernando. Allí pasaron hambre y frío y unas condiciones que perjudicaron seriamente la salud de ambos, y Manuel acabaría muriendo más tarde de tuberculosis. Una vez más, precariedad y muerte ligadas de la mano.

En el hospicio, Pablo iglesias enfocó su formación hacia la tipografía, en plena revolución industrial que, ante las duras condiciones laborales y de vida, impulsó el movimiento obrero. Empezó a trabajar en varias imprentas tras abandonar el centro a los 12 años y pronto comenzó a asistir a varios congresos y eventos del socialismo internacional. Ingresó en 1870 en la sección de tipógrafos de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y acabó siendo poco después elegido miembro del Consejo Federal de Madrid. Esta organización impulsó definitivamente su carrera sindical y periodística.

Pablo Iglesias, en su casa de la calle de Ferraz (Madrid) EFE

Reunión clandestina en una taberna: así nació el PSOE En 1874 fue elegido presidente de la Asociación del Arte de Imprimir (considerada precursora de UGT), desde donde preparará la creación del Partido Socialista. Lo acabó fundando en la clandestinidad el 2 de mayo de 1879, acompañado por 25 compañeros, la mayoría de ellos tipógrafos, en la taberna Casa Labra de la madrileña Calle Tetuán. La primera de las reiteradas veces en que acabó en prisión fue en 1882 por la huelga de tipógrafos madrileños y, la última, cuando tenía ya 60 años por llamar a la huelga general. Entremedias, fundó y dirigió el periódico 'El Socialista', que sigue siendo hoy en día el medio divulgador del ideario del PSOE y está dirigido principalmente a la militancia del mismo.

La UGT y la lucha por la reducción de la jornada laboral El otro gran hito que se atribuye a Iglesias, tras fundar el PSOE, es que hiciera lo mismo con la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888 en Barcelona, durante un congreso obrero que tuvo lugar en el Teatro Jovellanos coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal de Barcelona. Iglesias fue nombrado presidente un año más tarde y mantuvo el cargo hasta su muerte. La UGT se consolidó como la primera gran organización sindical de corte socialista en España, pese a que su origen estuvo ligado al marxismo, y centró sus esfuerzos en grandes reivindicaciones obreras como la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Precisamente, Iglesias colaboró en la organización y encabezó la manifestación histórica del Primero de Mayo de 1890, a grito de "ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso". Luego, entregó al gobierno de Práxedes Mateo Sagasta esta las reformas legislativas que pedían los obreros para esta y otras cuestiones. Sin embargo, la reducción no llegó a aprobarse definitivamente hasta 1919, tras una huelga de 44 días en Barcelona, por vía del real decreto del gobierno de Álvaro de Figueroa, lo que le costó el propio ejecutivo a quien también fuera conde de Romanones.