La UPF recauda el dinero de la multa y la indemnización que tenía que pagar García Ortiz por revelación de datos
- García Ortiz fue condenado a 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización
- También fue condenado a dos años de inhabilitación
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha recaudado ya "íntegramente" la cuantía para hacer frente a las "responsabilidades pecuniarias derivadas de la sentencia dictada" contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación, más el pago de una multa y una indemnización a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de datos reservados.
En concreto, García Ortiz debía pagar una multa de 7.200 euros por la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de González Amador, así como 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales al demandante.
En un comunicado, la UPF ha informado que "gracias a una respuesta solidaria" ha sido posible recaudar los 17.200 euros que debía pagar García Ortiz. "En apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento que no era económico, sino ético", ha subrayado.
El pasado 22 de diciembre, la UPF puso en marcha entre sus asociados una propuesta de colaboración para el abono de las responsabilidades económicas derivadas de la condena a García Ortiz.
Defienden que "nadie debe quedarse solo" por actuar conforme a la ley
Para la UPF, este "gesto colectivo" muestra que "nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional", en la línea de lo que siempre defendió en el juicio García Ortiz, quien afirmó que era inocente y que solo quiso defender "la verdad".
Según la Unión Progresista de Fiscales, no solo han aportado "compañeros y compañeras", sin también ciudadanos que, "sin pertenecer al Ministerio Fiscal", han querido también colaborar. Y aseguran que han recibido muchos mensajes "cargados de respeto, empatía y sentido cívico", que les "han emocionado profundamente". "Nos recuerdan que la justicia no es solo una estructura institucional, sino también un vínculo de confianza entre quienes la sirven y la sociedad a la que se deben", ha indicado la asociación.
"Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos", ha señalado la UPF en el comunicado.