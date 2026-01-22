La UPF recauda el dinero de la multa y la indemnización que tenía que pagar García Ortiz por revelación de datos

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha recaudado ya "íntegramente" la cuantía para hacer frente a las "responsabilidades pecuniarias derivadas de la sentencia dictada" contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación, más el pago de una multa y una indemnización a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de datos reservados.

En concreto, García Ortiz debía pagar una multa de 7.200 euros por la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de González Amador, así como 10.000 euros en concepto de indemnización por daños morales al demandante.

En un comunicado, la UPF ha informado que "gracias a una respuesta solidaria" ha sido posible recaudar los 17.200 euros que debía pagar García Ortiz. "En apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento que no era económico, sino ético", ha subrayado.

El pasado 22 de diciembre, la UPF puso en marcha entre sus asociados una propuesta de colaboración para el abono de las responsabilidades económicas derivadas de la condena a García Ortiz.