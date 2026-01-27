El Ministerio de Justicia tramita la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por el Tribunal Supremo con una inhabilitación de dos años y una multa de 7.200 euros por revelación de datos reservados.

Según ha podido saber RTVE este martes, la cartera que dirige Félix Bolaños ha pedido un informe al Supremo después de que dos particulares hayan solicitado el perdón para el ex fiscal general.

García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, el empresario Alberto González Amador, por la filtración de un correo electrónico en el que este confesaba la comisión de dos delitos fiscales. El ex fiscal general fue sentenciado a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 al novio de Isabel Díaz Ayuso por daños morales.

El pasado 19 de enero, el jurista pidió, en un escrito remitido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, que anule la sentencia por la que fue inhabilitado al considerar que incurre en "múltiples y graves vulneraciones de derechos fundamentales", que resultan "determinantes" para declarar la nulidad del fallo. Y añadió que esa sentencia "secuestra" la posibilidad de que la Fiscalía emita comunicados o desmentidos institucionales "cuando la institución se ve gravemente atacada". También aseguró que defendió la "credibilidad" de la institución frente a "ataques".

Días antes, la Abogacía del Estado, como defensa del ex fiscal general, anunció que presentaría ante el Supremo un incidente de nulidad por su condena, que es el paso previo preceptivo para agotar la vía jurisdiccional y para poder presentar un recurso de amparo después ante el Tribunal Constitucional. Se suma así a la petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ya solicitó al alto tribunal que anulase la sentencia.

Además, mientras se tramitaba el incidente de nulidad, García Ortiz pidió incorporarse como fiscal a la Sección Social del Supremo.

Precisamente, este lunes, González Amador solicitó la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. En concreto, su representación legal pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.

Este martes, más de 150 juristas, entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, han firmado un manifiesto junto a abogados, fiscales o catedráticos en el que arremeten contra la sentencia "inquietante" que condenó al exfiscal general del Estado.