La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 27 de enero con Javier Ambrossi como invitado

El director, guionista y actor Javier Ambrossi se estrena este año como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber ejercido ya como presentador en los Premios Goya y como profesor de interpretación en Operación. Y hoy será el invitado de David Broncano en La Revuelta para hablar de todo ello y mucho más, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. Además, recuerda que en la plataforma digital gratuita de RTVE puedes encontrar todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda.

El programa vivió ayer su entrevista más multitudinaria, con hasta ocho invitados en el sofá: Carmen Machi, Paco León, Edu Casanova, la propia Miren Ibarguren, Melani Olivares, Secun de la Rosa, Canco Rodríguez y Pepa Rus, el elenco de Aída y vuelta, que ofrecieron un sinfín de anécdotas y risas en su paso por La Revuelta.

Javier Ambrossi, “Small Javi”, debuta como presentador en RTVE Es el 50% de Los Javis, una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años junto a su ex pareja Javier Calvo, con títulos como Paquita salas, La Llamada o La mesías. Y ahora, además, se estrena en RTVE como presentador del Benidorm Fest 2026, junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y nuestra Lalachus. El quinto aniversario del certamen, que contará con el regreso de Chanel, se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en Benidorm y RTVE Play ofrecerá una programación especial previa a las semifinales. ““