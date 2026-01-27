Enlaces accesibilidad
La Revuelta

La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 27 de enero con Javier Ambrossi como invitado

Javier Ambrossi en la presentación del Benidorm Fest 2026
CARLOS VILLANUEVA (La Revuelta)

El director, guionista y actor Javier Ambrossi se estrena este año como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber ejercido ya como presentador en los Premios Goya y como profesor de interpretación en Operación. Y hoy será el invitado de David Broncano en La Revuelta para hablar de todo ello y mucho más, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. Además, recuerda que en la plataforma digital gratuita de RTVE puedes encontrar todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda.

El programa vivió ayer su entrevista más multitudinaria, con hasta ocho invitados en el sofá: Carmen Machi, Paco León, Edu Casanova, la propia Miren Ibarguren, Melani Olivares, Secun de la Rosa, Canco Rodríguez y Pepa Rus, el elenco de Aída y vuelta, que ofrecieron un sinfín de anécdotas y risas en su paso por La Revuelta.

Javier Ambrossi, “Small Javi”, debuta como presentador en RTVE

Es el 50% de Los Javis, una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años junto a su ex pareja Javier Calvo, con títulos como Paquita salas, La Llamada o La mesías. Y ahora, además, se estrena en RTVE como presentador del Benidorm Fest 2026, junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y nuestra Lalachus. El quinto aniversario del certamen, que contará con el regreso de Chanel, se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en Benidorm y RTVE Play ofrecerá una programación especial previa a las semifinales.

La locura sin filtro de 'Aída'

Cuando se ve entrar a ocho invitados frente a David Broncano ya se prevé diversión, surrealismo y mucha locura. Y si, además, se trata del elenco de Aída y vuelta, con Carmen Machi, Paco León y Edu Casanova al frente, la garantía de risas es absoluta y rotunda. Desde sus secretos más inconfesables hasta la anécdota más desagradable y asquerosa de la historia de La Revuelta, vuelve a disfrutar del programa completo con los actores y actrices que marcaron una época en las vidas de gran parte de la audiencia.

El elenco de Aída convierte La Revuelta en un capítulo sin censura: mentiras, divorcios y la anécdota “más asquerosa” | Completo
