La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 27 de enero con Javier Ambrossi como invitado
- El actor y director será uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026 en RTVE
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con el elenco de Aída y vuelta
El director, guionista y actor Javier Ambrossi se estrena este año como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber ejercido ya como presentador en los Premios Goya y como profesor de interpretación en Operación. Y hoy será el invitado de David Broncano en La Revuelta para hablar de todo ello y mucho más, en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. Además, recuerda que en la plataforma digital gratuita de RTVE puedes encontrar todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos de La Revuelta bajo demanda.
El programa vivió ayer su entrevista más multitudinaria, con hasta ocho invitados en el sofá: Carmen Machi, Paco León, Edu Casanova, la propia Miren Ibarguren, Melani Olivares, Secun de la Rosa, Canco Rodríguez y Pepa Rus, el elenco de Aída y vuelta, que ofrecieron un sinfín de anécdotas y risas en su paso por La Revuelta.
Javier Ambrossi, “Small Javi”, debuta como presentador en RTVE
Es el 50% de Los Javis, una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años junto a su ex pareja Javier Calvo, con títulos como Paquita salas, La Llamada o La mesías. Y ahora, además, se estrena en RTVE como presentador del Benidorm Fest 2026, junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y nuestra Lalachus. El quinto aniversario del certamen, que contará con el regreso de Chanel, se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero en Benidorm y RTVE Play ofrecerá una programación especial previa a las semifinales.
La locura sin filtro de 'Aída'
Cuando se ve entrar a ocho invitados frente a David Broncano ya se prevé diversión, surrealismo y mucha locura. Y si, además, se trata del elenco de Aída y vuelta, con Carmen Machi, Paco León y Edu Casanova al frente, la garantía de risas es absoluta y rotunda. Desde sus secretos más inconfesables hasta la anécdota más desagradable y asquerosa de la historia de La Revuelta, vuelve a disfrutar del programa completo con los actores y actrices que marcaron una época en las vidas de gran parte de la audiencia.