La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 13 de enero con Jesús Vázquez como invitado

David Broncano y el resto del equipo regresan hoy martes 13 de enero con un nuevo programa de La Revuelta en abierto y en directo a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play. Y lo hacen con un invitado de lujo, el presentador Jesús Vázquez, que será el encargado de conducir el Benidorm Fest 2026.

Una lección de humanidad desde el espacio Entre los muchos aspectos que diferencian a los astronautas del resto de los humanos se encuentra la posibilidad de ver el planeta Tierra desde las alturas. Y eso es precisamente lo que se conoce como efecto perspectiva, un cambio de mentalidad que se produce en quienes pueden observar el globo como una unión, sin las líneas imaginarias inventadas por las sociedades para delimitar los países con fronteras. La astronauta Sara García lo explicó ayer en La Revuelta, añadiendo que por este motivo no se trasladan al espacio los conflictos internacionales terrenales.