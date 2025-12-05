Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus presentarán Benidorm Fest 2026

Cartel de lujo para la quinta edición del Benidorm Fest, el gran festival de la música de España. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la nueva edición del certamen. RTVE dará a conocer los detalles de su participación en una rueda de prensa prevista el próximo 8 de enero.

El presentador Jesús Vázquez se incorpora a RTVE después de una brillante trayectoria en la televisión privada, donde ha estado al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento durante más de tres décadas.

El director de cine, productor, guionista y actor Javier Ambrossi debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, donde ya presentó la gala de los Premios Goya 2024 y fue también profesor de interpretación en ‘Operación Triunfo (2017-2018).

Inés Hernand es una veterana del festival y ha participado en todas las ediciones. Formó parte del elenco de presentadores del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2025 como la encargada de recoger los comentarios de los artistas desde la llamada Green Room después de sus actuaciones. En 2024 condujo el programa ‘Benidorm Calling’ en RTVE Play.

También regresa al certamen Lalachus tras participar el año pasado en ‘La noche del Benidorm Fest’, un especial que analizaba en La 1 todo lo ocurrido en la gala final. Este año se sumará a los presentadores de la gran final y conducirá este programa especial posterior junto a Inés Hernand.

Cinco años de historia musical El Benidorm Fest celebrará su primer lustro de historia con una edición muy especial que se celebrará en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el quinto aniversario. Un año más, Benidorm Fest se consolida como una cita imprescindible para la música española, reuniendo talento, diversidad y nuevas voces dispuestas a alzarse con la victoria. El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y LUCYCALYS. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.