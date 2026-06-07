El Real Madrid decide su futuro: Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme, ¿continuidad o cambio?
- Son las primeras elecciones con votación en dos décadas, las últimas fueron en 2006
- Florentino Pérez adelantó, por sorpresa, los comicios el 12 de mayo en una mediática rueda de prensa
El Real Madrid afronta una de las jornadas más importantes de su historia reciente. Por primera vez en veinte años, los socios del club elegirán en las urnas entre dos proyectos muy diferentes. Florentino Pérez, actual presidente en funciones del Real Madrid y conocido por todos en el mundo del fútbol, busca prolongar su mandato; enfrente, Enrique Riquelme, empresario alicantino del que hace unas semanas poco se sabía de él.
Fue el pasado 12 de mayo, en una rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, cuando Florentino Pérez anunciaba que iba a adelantar los comicios. Una rueda de prensa que se convocó tras la mala temporada del Real Madrid y días después de que saliese a la luz la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el vestuario blanco. Florentino comenzó su discurso aclarando que "no voy a dimitir" y restando importancia a la mala temporada deportivamente hablando de su equipo.
Sorprendió ese día anunciando el inicio del proceso electoral y sacando a la palestra que había gente que quería presentarse a la presidencia y que era el momento de votar. Unas elecciones que Florentino no tenía ninguna necesidad de convocar ya que todavía le quedaban tres años de mandato.
"Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano... acento mexicano... que se presente", con esta frase Florentino puso cara y nombre a Enrique Riquelme que tomó su palabra, consiguió el aval necesario y se presentó. Ahora los socios deben elegir entre la continuidad o el cambio.
Mou, Konaté y Dumfries
Continuidad y estabilidad. Con estas palabras podríamos definir lo que está siendo la candidatura de Florentino Pérez. Él mismo lo ha dicho en una entrevista a RTVE: "A mí me avala la historia, los socios del Madrid saben que conmigo siempre juegan los mejores de la historia".
Cierto es que su gestión deportiva es conocida por los socios, ha convertido al Real Madrid en uno de los clubes más valiosos del mundo y promete mantener el modelo de propiedad de los socios.
En el plano deportivo, su programa gira alrededor de una renovación de la plantilla. Florentino ha anunciado los fichajes de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, el regreso de José Mourinho como entrenador y la intención de hacer un gran fichaje galáctico por una cifra en torno a los 150 millones de euros, sería el más caro de la historia del club.
Además, el presidente en funciones ha puesto el foco en reforzar el papel de los socios dentro de la institución. Entre sus propuestas destaca la entrega anual de una camiseta exclusiva para cada uno y el proyecto de sacar a la venta, junto a Apple, unas gafas virtuales a través de las que podrás "estar" dentro del Bernabéu desde cualquier lugar del mundo.
Haaland, Rodri y Klopp
La candidatura de Enrique Riquelme se presenta como la del gran cambio, una alternativa al modelo de gestión de Florentino. El empresario alicantino centra su programa en devolver protagonismo a los socios, aumentar la transparencia interna y promete que el Real Madrid seguirá siendo propiedad exclusiva de sus socios.
Riquelme nos ha ido desvelando día a día cómo será su nuevo Real Madrid si es elegido presidente. Promete fichar al delantero noruego Erling Haaland y al centrocampista español Rodri Hernández, dos de los futbolistas más cotizados del mercado internacional. Con esta apuesta, el candidato pretende liderar una nueva etapa deportiva apostando por dos grandes estrellas del Manchester City.
En cuanto a estructura deportiva, está rodeado de grandes nombres muy queridos por el madridismo. Junto a Riquelme estará Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro al frente de La Fábrica, Iker Casillas con un cargo de primer nivel en la estructura del club y Vicente del Bosque como asesor de proyecto.
Si las elecciones caen a favor de Riquelme, Raúl empezará a ejercer como director deportivo y se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para hacerle una oferta para que ocupe el banquillo del Real Madrid la próxima tempoorada.
Gran rivalidad en la campaña
La campaña ha estado marcada por una tensión que crecía día a día entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. El presidente de COX ha acusado a la actual directiva de falta de transparencia y de la escasa participación de los socios mientras que Florentino siempre ha dudado de la manera en la que ha conseguido el aval que se necesita para poder presentarse como candidato a la presidencia del Real Madrid.
También ha dejado claro en varias entrevistas que duda de los fichajes anunciados por Riquelme ya que el padre de Haaland, el representante y el Manchester City han negado las palabras de Enrique que sigue afirmando que tiene atado al jugador y que, si no cumple su palabra, pagará la cuota de los socios durante una temporada.
Lo que comenzó con una referencia al "empresario con acento mexicano" ha terminado convirtiéndose en la campaña más tensa y mediática que ha vivido el Real Madrid desde las elecciones de 2006.
Otras elecciones a la presidencia del Real Madrid
1982: Luis de Carlos, sucesor de Santiago Bernabéu en 1978, gana las elecciones a Ramón Mendoza y es reelegido como presidente.
1985: Mendoza, nuevo presidente al ser el único precandidato en aportar los avales necesarios.
1991: Ramón Mendoza se impone en unas elecciones cara a cara con Alfonso Ussía.
1995: 15.203 votos dan a Mendoza la reelección en febrero de ese año por los 14.505 de la primera candidatura de Florentino Pérez y los 4.154 de Santiago Gómez Pintado.
1998: Lorenzo Sanz, que ya había sustituido a Mendoza en la presidencia en noviembre de 1995, único candidato.
2000: Florentino Pérez gana por primera vez a Lorenzo Sanz y comienza su primera etapa como presidente.
2004: Florentino es reelegido con una amplia victoria frente a Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano.
2006: Ramón Calderón gana en las últimas elecciones con votación frente a Juan Palacios, Villar Mir, Lorenzo Sanz y Baldasano.
2009: Elecciones tras la dimisión de Ramón Calderón. Florentino vuelve a presentarse y es elegido sin oposición.
2013: Florentino es reelegido otra vez sin rivales.
2017: Nueva reelección de Florentino sin oposición.
2021: Reelección de Florentino sin necesidad de votación al no haber más candidatos.
2025: Nuevo proceso en el que vuelve a ser proclamado presidente sin rivales.