El Real Madrid decide su futuro: Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme, ¿continuidad o cambio?

El Real Madrid afronta una de las jornadas más importantes de su historia reciente. Por primera vez en veinte años, los socios del club elegirán en las urnas entre dos proyectos muy diferentes. Florentino Pérez, actual presidente en funciones del Real Madrid y conocido por todos en el mundo del fútbol, busca prolongar su mandato; enfrente, Enrique Riquelme, empresario alicantino del que hace unas semanas poco se sabía de él.

Fue el pasado 12 de mayo, en una rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, cuando Florentino Pérez anunciaba que iba a adelantar los comicios. Una rueda de prensa que se convocó tras la mala temporada del Real Madrid y días después de que saliese a la luz la pelea entre Fede Valverde y Tchouaméni en el vestuario blanco. Florentino comenzó su discurso aclarando que "no voy a dimitir" y restando importancia a la mala temporada deportivamente hablando de su equipo.

Sorprendió ese día anunciando el inicio del proceso electoral y sacando a la palestra que había gente que quería presentarse a la presidencia y que era el momento de votar. Unas elecciones que Florentino no tenía ninguna necesidad de convocar ya que todavía le quedaban tres años de mandato.

"Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano... acento mexicano... que se presente", con esta frase Florentino puso cara y nombre a Enrique Riquelme que tomó su palabra, consiguió el aval necesario y se presentó. Ahora los socios deben elegir entre la continuidad o el cambio.

Mou, Konaté y Dumfries Continuidad y estabilidad. Con estas palabras podríamos definir lo que está siendo la candidatura de Florentino Pérez. Él mismo lo ha dicho en una entrevista a RTVE: "A mí me avala la historia, los socios del Madrid saben que conmigo siempre juegan los mejores de la historia". Cierto es que su gestión deportiva es conocida por los socios, ha convertido al Real Madrid en uno de los clubes más valiosos del mundo y promete mantener el modelo de propiedad de los socios. Florentino Pérez, a RTVE: "Mi empresa vale mucho más que el Madrid, la de Riquelme no sé lo que vale" ÁLEX RODRÍGUEZ (vídeo) / RTVE.es (texto) En el plano deportivo, su programa gira alrededor de una renovación de la plantilla. Florentino ha anunciado los fichajes de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, el regreso de José Mourinho como entrenador y la intención de hacer un gran fichaje galáctico por una cifra en torno a los 150 millones de euros, sería el más caro de la historia del club. Además, el presidente en funciones ha puesto el foco en reforzar el papel de los socios dentro de la institución. Entre sus propuestas destaca la entrega anual de una camiseta exclusiva para cada uno y el proyecto de sacar a la venta, junto a Apple, unas gafas virtuales a través de las que podrás "estar" dentro del Bernabéu desde cualquier lugar del mundo.

Haaland, Rodri y Klopp La candidatura de Enrique Riquelme se presenta como la del gran cambio, una alternativa al modelo de gestión de Florentino. El empresario alicantino centra su programa en devolver protagonismo a los socios, aumentar la transparencia interna y promete que el Real Madrid seguirá siendo propiedad exclusiva de sus socios. Riquelme nos ha ido desvelando día a día cómo será su nuevo Real Madrid si es elegido presidente. Promete fichar al delantero noruego Erling Haaland y al centrocampista español Rodri Hernández, dos de los futbolistas más cotizados del mercado internacional. Con esta apuesta, el candidato pretende liderar una nueva etapa deportiva apostando por dos grandes estrellas del Manchester City. Enrique Riquelme, a RTVE: "Haaland tiene una cláusula y jugará en el Real Madrid si soy presidente" Pedro San Miguel (entrevista en vídeo) / RTVE.es (texto) En cuanto a estructura deportiva, está rodeado de grandes nombres muy queridos por el madridismo. Junto a Riquelme estará Raúl González como director deportivo, Fernando Hierro al frente de La Fábrica, Iker Casillas con un cargo de primer nivel en la estructura del club y Vicente del Bosque como asesor de proyecto. Si las elecciones caen a favor de Riquelme, Raúl empezará a ejercer como director deportivo y se pondrá en contacto con Jürgen Klopp para hacerle una oferta para que ocupe el banquillo del Real Madrid la próxima tempoorada.