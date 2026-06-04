El Benfica anuncia que el Madrid pagaría 15 millones por Mourinho si gana Florentino Pérez

El Benfica confirma que recibirá 15 millones de euros del Real Madrid por liberar a José Mourinho. Confirma y pone precio a la venta del entrenador portugués al club blanco en el caso de que Florentino Pérez sea reelegido presidente. El club portugués ha hecho un comunicado confirmando este dato ya que está obligado por ley a informar de sus operaciones financieras al cotizar en la Bolsa lusa, por ello envió este comunicado a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal.

"El Benfica informa que la candidatura del presidente Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid ha manifestado la firme intención de contratar al entrenador José Mourinho si gana las elecciones a la presidencia de dicho club, previstas para el 7 de junio de 2026", expresó en un comunicado la entidad lusa.

Además, desvelaron que si Florentino Pérez es elegido presidente del Real Madrid, el técnico portugués vivirá una segunda etapa en el club madridista tras el pago de 15 millones de euros, "correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato laboral deportivo vigente".

La candidatura de Florentino anunciaba el miércoles con un vídeo en el que sale el propio Mourinho diciendo "sí" que el luso sería el entrenador por el que apuesta la candidatura de Florentino Pérez. Este anuncio lo hacían a la misma vez que Enrique Riquelme anunciaba que su apuesta en cuanto a fichajes de campo serían Haaland y Rodri.

Presidente entre 2000 a 2006, y desde 2009 hasta que hace unas semanas decidió adelantar los comicios, Florentino Pérez vuelve a apostar por el portugués como entrenador, quien ya se hizo cargo del club blanco entre 2010 y 2013.