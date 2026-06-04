Enrique Riquelme, a RTVE: "Haaland tiene una cláusula y jugará en el Real Madrid si soy presidente"

El empresario Enrique Riquelme, uno de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid, ha sido entrevistado en exclusiva en el Telediario de TVE, donde ha vuelto a confirmar que Erling Haaland, el delantero del Manchester City, tiene cláusula y que será su primer gran fichaje si es elegido presidente del club blanco en las elecciones del próximo domingo, a pesar de que el entorno del jugador noruego ha desmentido tal noticia. También su actual club, el City, ha amenazado con acciones legales por dicho anuncio.

El candidato a la presidencia, de 37 años, también ha insistido en la necesidad de transformar el club y modernizarlo para afrontar los retos del futuro, además de insistir en la necesidad de evitar la privatización del Real Madrid, haciendo hincapié en la idea principal de lo que está siendo toda su campaña, poner en el centro al socio madridista.

Este domingo, los socios del Real Madrid elegirán en las urnas al próximo presidente del club entre él y el que lleva ejerciendo el cargo en los últimos 20 años, Florentino Pérez. La última palabra la tendrán los socios y el desenlace se conocerá a última hora del domingo, una vez se haya cerrado la votación. A continuación os dejamos con la entrevista en exclusiva al candidato Enrique Riquelme.

Entrevista completa Pregunta. ¿Cómo te sientes a pocos días de las elecciones? Respuesta: "Muy fuerte, más que cuando decidimos dar el paso aquel sábado para dar el paso en firme con la candidatura y lo demás. Esperamos llegar a este momento y la parte deportiva se ha comportado muy bien, que es la parte más emocionante, que tanto el madridismo como el socio quieren ver". "La primera semana hicimos la parte social, que era fundamental. Veinte años que al socio cada día quitándole privilegios que tiene por ser socio y son suyos y, por primera vez en 20 años, se puede volver a votar y ponemos al socio en medio de todo". "Luego, un proyecto deportivo con grandísimas leyendas del Real Madrid, de gente de primer nivel profesionalmente y personalmente, y con grandes fichajes como los que hemos ido anunciando y que, si soy presidente del Real Madrid, ya lo puse además ayer con mi garantía personal de que serán jugadores del Real Madrid".

P. Si llega a presidente, ¿fichará a Haaland? R: "Yo, si soy presidente del Real Madrid este próximo domingo, Haaland jugará en el Real Madrid, y jugará en el Madrid porque básicamente tiene, y le tengo todo el respeto al City, se ha podido malinterpretar, Haaland tiene contrato con el City igual que Rodri, aunque son situaciones diferentes, a Rodri le queda un año de contrato, a Haaland mucho más. Tiene una cláusula y yo voy a hacer todo lo posible y digo con total rotundidad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid. P. Entonces, ¿por qué el padre y el agente han desmentido el fichaje? R: "Es normal, son unas elecciones, somos dos candidatos, nadie asegura que gane el otro y tienen que proteger al jugador, me parece lo normal, bueno, acuérdate de cuando Figo, que salió el propio Figo diciendo en todos los medios que no venía. Esto yo lo entiendo, no me lo tomo personal, es parte del mundo del deporte, del mundo del fútbol y lo veo bien. Quiero dejar claro todo mi respeto al City y tendré que sentarme con el City para poder hablar. Si soy presidente del Real Madrid, haré que este tipo de jugadores jueguen en el Real Madrid. Yo le pido esa confianza al socio, pero si no lo hicieran, yo he puesto una garantía personal, notarial, de que si estos jugadores no vienen, yo pagaré la cuota de todos los socios". P. Si no ha sido con el City, ¿ha habido acuerdo con el padre y su entorno? R: Ha habido conversaciones con los entornos. En el caso de Rodri, con Pablo, su agente, y en el caso de Haaland con su círculo y con él. Con la mánager, yo personalmente no la conozco, pero gente de mi círculo sí. Hay una cláusula y haremos todo lo posible si soy presidente y haré todo lo posible para que Haaland juegue en el Real Madrid. P. El City asegura que no tiene esa cláusula, ¿eso lo tienes confirmado? R: No quiero faltarle el respeto al City ni nada; a partir del lunes hablaremos, nos sentaremos para hablar con ellos, pero hasta ahí te puedo decir. Con cláusulas y contratos privados entre ellos y yo, lo que te puedo decir es que jugará en el Real Madrid. P. ¿Has vuelto a hablar con su entorno tras su desmentido? R: Eso queda entre nosotros, pero como digo, es parte del fútbol. Del español al inglés hay cosas que se pueden malinterpretar en ambos casos, pero te puedo asegurar que está tranquilo, es parte del fútbol, tienen que proteger al jugador y, por supuesto, respetar al club, como yo también pediría que respetasen al Real Madrid, pero esto son unas elecciones del Real Madrid y yo voy con mis candidatos claros y si luego no sucede, yo soy el que ha puesto una garantía. No voy a vender el club ni un poquito, no hay venta de parte; o se vende o no se vende, por lo tanto, puse en ese acta notarial que, si soy presidente, el 100 % del Real Madrid va a seguir siendo de sus socios.

P. ¿Por qué los socios deberían votarle? R: "Lo primero que les pido es que vayan a votar, voten lo que voten, pero es importante que, después de 20 años, con una falta de democracia total, con impedimentos año tras año para que cualquier socio del Real Madrid se pueda presentar, pues ha llegado el momento de que se pueda votar. "Yo lo he hecho realmente para que se pueda votar, para esa democracia. El primer hito fue ese que cruzaron, que fue la venta del Real Madrid. No se puede vender el Real Madrid, ni es necesario, ni, por supuesto, el Florentino de hace 10 o 15 años jamás lo hubiese permitido, como así lo dijo él públicamente. Si yo soy presidente del Real Madrid, el Real Madrid no se vende. Hay que mejorar la economía y la parte financiera; hay que ahorrar en ciertos gastos que son absurdos y tener otro tipo de ingresos que son posibles. No hace falta la privatización ni la venta del club". "El segundo tema, en lo social. Hay casi 40 temas propuestos hablando con los socios estas semanas, que son las cosas que realmente preocupan al socio. Temas muy concretos de falta de transparencia, falta de gobernanza, apartar cualquier tipo de amiguismo para conseguir cualquier cosa dentro del club y poner al socio en el centro de todo, con la casa del socio". "Luego la parte deportiva, que es profesionalizar el club. En el Real Madrid hay un legado que ha funcionado para ganar los títulos, pero eso no significa que no haya que profesionalizar el club para la siguiente etapa del Real Madrid. Hace falta un director deportivo; tenemos la suerte de contar con el madridista que más veces se ha puesto la camiseta del Real Madrid, Raúl González Blanco, gran persona y gran profesional; con don Fernando Hierro para llevar la cantera y luego nuevos nombres que se deben ir incorporando. Son madridistas y son gente que quiere al Real Madrid y no van a permitir que, ni yo ni nadie, haga daño al Real Madrid. Y luego, si no hay una jerarquía clara, pues sucede lo que sucede". "En la parte financiera, hemos estado hablando de la parte institucional. Hay que defender los derechos y las obligaciones del Real Madrid y, si es el Real Madrid el que más genera, tiene que ser el que más ingrese. Y si nos perjudican los árbitros, hay que ir en contra, pero pelearse y la culpa es de todo el mundo menos de uno, pues tampoco puede ser. Hemos pasado de ser el club más querido al club más odiado, no puede ser". "El voto de los compromisarios a mano alzada es una locura, ese voto tiene que ser secreto. Las elecciones a la presidencia no pueden ser tan arbitrarias como son en este momento. No puede haber ese ruido con el voto por correo; ¿qué va a suceder con el voto por correo? ¿Por qué se utiliza la estructura del club para favorecer a un candidato y perjudicar a otro? ¿Por qué no hay debate? ¿Por qué solo se puede hablar en entrevistas o en comunicados? Es sano para el socio, fue él quien convocó las elecciones, él ha multiplicado por 54 su patrimonio en estos años. Igual este debate es necesario y se puede hacer en esta cadena o en Real Madrid Televisión… Ningún presidente puede estar 20 años sin dar explicaciones a nadie.