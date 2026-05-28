Florentino Pérez, a RTVE: "Mi empresa vale mucho más que el Madrid, la de Riquelme no sé lo que vale"

El presidente en funciones del Real Madrid, Florentino Pérez, atiende a Televisión Española en el inicio de su campaña electoral y cuenta el porqué de este adelanto de elecciones a la presidencia del club blanco.

“Estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona y yo como sigo creyendo que el club es de los socios pues dije, que elijan los socios”, afirma Pérez.

También dice que “no tenía ninguna necesidad” de convocar estas elecciones, pero que quería acabar con las informaciones de algunos medios que hablaban de la existencia de socios que querían presentarse a la presidencia del Real Madrid. “Al final son los mismos de siempre, cuando vemos la candidatura resulta que son los mismos del año 2008 durante la presidencia de Ramón Calderón. Ahora vienen los familiares, los amigos, algunos que ya estaban en esa candidatura”.

Mensajes a Riquelme Durante la entrevista, Florentino Pérez ha hecho referencia a Enrique Riquelme en varias ocasiones. “Yo no quiero hablar del candidato que se presenta a estas elecciones, pero lo primero que tendría que saber es cuánto ha costado el estadio. No son 1.700 millones, son 1.400 millones y financiado a 30 años… que nos ha permitido generar 450 millones”, reaccionaba así Pérez a las declaraciones que Riquelme ha hecho en varias ocasiones sobre la mala gestión de la obra del Santiago Bernabéu. “🗣️ "Mi empresa vale mucho más que el Madrid, la de Riquelme no sé lo que vale".



🗣️ "Da la sensación de que ha venido porque necesita al club para su empresa".



🚨 Entrevista exclusiva a Florentino Pérez en @RTVE.



🖋️ La puedes ver y leer completa en: https://t.co/cDYosKqHQl pic.twitter.com/KULUywYQll“ — Teledeporte (@teledeporte) May 28, 2026 Además, hace referencia a su experiencia empresarial como presidente de ACS en comparación con su rival electoral: “Mi empresa vale mucho más que el Madrid, la de este señor no sé lo que vale pero da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa”. Sobre el aval presentado por el presidente de COX también vuelve a hablar Florentino: “Yo no sé lo que salía en Bloomberg, que dicen que este señor ha pedido un crédito al 50 por ciento anual, ¿Cómo se puede pedir un crédito al 54 por ciento anual? Una persona que pide estos créditos es difícil pensar que vengan a ayudar al Real Madrid, en todo caso, han venido aquí para que el Madrid les ayude en sus empresas porque si no, no se entiende”. Y continúa diciendo que “ningún banco español quería darles las garantías para presentarse a presidente del Real Madrid, a mí me hila todo”. También ha afirmado que no habrá un cara a cara con Enrique Riquelme como pide el empresario alicantino, y a la pregunta de por qué debería votar el socio a Florentino Pérez contesta que “a mí me avala la historia”. Durante la entrevista recuerda su trayectoria en el Real Madrid: “Entré en el 2000, estuve hasta el 2006 cuando vi que ya estaba todo ordenado otra vez pues me retiré, pero en el 2008 volvió a haber una crisis de los mismos y me tuve que volver a presentar en el 2009 y soy presidente hasta ahora. Ahora veo que vuelven los mismos y quieren volver a desestabilizar el club, pues aquí me tienen otra vez, dispuesto a defender no mi historia como presidente, si no a la gran historia del Real Madrid.” Sobre Riquelme acaba diciendo que no le sorprendió que se haya presentado porque “era una cosa orquestada, luego me di cuenta. Yo quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van a por él, aquí estoy yo”.

Candidatura clara, Bernabéu infinito “He llegado a la conclusión de que la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios. Yo he luchado siempre, como Bernabéu, para que el patrimonio del club sea para los socios. Los que dicen eso es que tendrán pensado una cosa muy rara porque yo no tengo necesidad de quedarme con el Madrid”, dice Florentino sobre si tiene intención de privatizar del club. Florentino Pérez también habla de ‘Bernabéu infinito’, un proyecto con alta tecnología en el que llevan trabajando varios años junto a Apple y que explica él mismo: "Desde que entré en el 2000 nuestra preocupación era generar ingresos. Cuando empecé era la televisión e hicimos cosas muy buenas con los derechos audiovisuales y siendo el club más importante del mundo, nos mejoró la economía. Pero eso ya se ha quedado antiguo. Ahora viene otra revolución, que es la tecnológica, la digital. Cualquier persona esté donde esté, poniéndose unas gafas, podrá estar en el Bernabéu sentado y acompañando a los jugadores”. Estas gafas pueden probarse ya en la sede de su candidatura.