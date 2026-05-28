'La penúltima frontera': juicio a la solidaridad con los migrantes en la muga del Bidasoa

En 2018, España se convirtió en el principal punto de entrada de migrantes por vía marítima a la Unión Europea. Más de 50.000 personas llegaron a las costas de Andalucía procedentes del Magreb y el África subsahariana. La mayoría de ellas no querían quedarse en España, sino cruzarla, para establecerse en países francófonos como Francia o Bélgica, pero se toparon con un muro invisible que levantó el Gobierno francés.

Aprovechando las excepciones que contempla el Acuerdo de Schengen, Francia reforzó los controles en la frontera con España para impedir el paso de estas personas. La consecuencia fue que cientos de migrantes empezaron a quedarse bloqueados en la localidad de Irún, sin techo y sin comida, al ser devueltas una y otra vez desde Hendaya por la policía francesa.

Ante la falta de respuesta de las instituciones, ciudadanos de ambos lados de la frontera decidieron no mirar para otro lado y empezaron a crear de forma espontánea redes de solidaridad y acogida como la 'Irungo Harrera Sarea' en Irún, 'Bidasoa Etorkinekin' en Hendaya y 'Diakité' en Bayona para ayudar a estas personas y dar respuesta a la emergencia humanitaria que se empezó a formar en esa frontera marcada por el río Bidasoa.

Aintzane Lasarte y Eñaut Aramendi, que viven en el lado francés, son dos de las personas que comenzaron a colaborar en uno de esos colectivos solidarios que no solo nacieron para ayudar, sino también para denunciar las políticas migratorias europeas. Por eso, además de manifestaciones, protagonizaron varios actos de desobediencia civil. Uno de ellos lo llevaron a cabo en marzo 2024, durante la Korrika, una carrera popular para promover el euskera que 36 migrantes aprovecharon para cruzar de Irún a Hendaya.

Aintzane Lasarte, activista de Bidasoa Etorkinekin, frente a la estación de tren de Hendaya AITOR SÁNCHEZ

Unos meses después de esa acción, Aintzane y seis de sus compañeros fueron juzgados por el Tribunal de Bayona, acusados de facilitar la entrada en Francia de personas en situación irregular. En el pódcast 'La penúltima frontera' te explicamos el origen del problema, hablamos del trabajo de las redes solidarias y de cómo se desarrolló el juicio. Además, tratamos de explicar por qué ser solidario con los migrantes puede hacer que acabes siendo juzgado en un país de la Unión Europea.

En el pódcast participan también, entre otras, Lutxi Bortairu, voluntaria de 'Diakité', Nahia Díaz de Corcuera, responsable en Euskadi del programa de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja, Gustavo de la Orden, investigador asociado del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Lidia Montesinos Llinares, profesora de Antropología y Filosofía en la Universidad del País Vasco y miembro de la Asociación Vasca de Antropología ANKULEGI.

Eñaut Aramendi, Lutxi Bortairu, Nahia Díaz de Corcuera y Gustavo de la Orden AITOR SÁNCHEZ

'La penúltima frontera' es la nueva entrega de 'Esto merece una explicación', después de 'El viaje al pasado de Viktor Orbán', 'Tras el rastro de un ave', ‘Historia de dos ciudades: un retrato de las fracturas que desgarran a Francia’, 'Ferreteras’, ‘Luces y sombras de Navidad', 'Un suceso corriente', 'La escombrera de la Comuna 13', 'Silicosis, muerte en suspensión'.