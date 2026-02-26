Historia de dos ciudades: un retrato de las fracturas que desgarran a Francia

¿En qué época está Francia ahora mismo? ¿Cuáles son las fracturas por la que se está desgarrando el país y otras democracias occidentales? En este capítulo de 'Esto merece una explicación', el corresponsal de RNE en Francia, Antonio Delgado, busca respuestas con la ayuda de dos relatos paralelos: el de Carlos Moreno, un hombre de izquierdas que vive en París, eminencia internacional del urbanismo sostenible, y el de Benjamin Cuillé, un ganadero de Nimes, conservador y defensor de la tauromaquia.

Carlos Moreno es un urbanista reconocido en todo el mundo. Es el inventor del concepto de la ciudad de los 15 minutos y el ideólogo tras la profunda transformación de París durante la década de alcaldía de Anne Hidalgo. Uno de los responsables de que sólo uno de cada diez parisinos vaya a trabajar en coche. "Es una recuperación del espacio público para la gente que hoy en día nos enorgullece", afirma.

Para llegar a la vivienda y la explotación ganadera de Benjamin Cuillé, en cambio, sí que hace falta coche. Está a diez kilómetros de Nimes y se llega por una carretera embarrada, llena de baches. Allí cría reses para los encierros típicos del sur de Francia. "El problema es que para hacer funcionar esto tengo que pasar dos días a la semana en la oficina para hacer papeles y no lo aguanto", lamenta el ganadero, muy crítico con la burocracia que exige la Unión Europea.

Carlos Moreno (izquierda), urbanista de París, y Benjamin Cuillé, ganadero de Nimes (derecha) ANTONIO DELGADO

"Las movilizaciones son cada vez más agresivas porque la gente está muy, muy cansada de la situación y no tenemos respuesta. Creo que va a haber un drama, una guerra social, casi guerra civil. Alguien que trabaja 60 ó 70 horas semanales y que gana 500 euros al mes, ¿cuánto tiempo puede aguantar esa situación", advierte Benjamin Cuillé.

Carlos Moreno defiende la transformación de París. "En los últimos diez años ha disminuido la polución, se han creado carriles bici, escuelas, vivienda social. El sentimiento de no estar nunca contentos va con la idiosincrasia, no solo parisina, sino francesa. Pero hay momentos en que hay que preguntarse qué pasaría si mañana llega el populismo a París. Ya vemos lo que está pasando en otros lugares del mundo".

Son solo algunos ejemplos de estos dos relatos contrapuestos que sirven para explicar el conflicto generacional y geográfico que sacude Francia y en el que puedes profundizar escuchando 'Historia de dos ciudades', esta nueva entrega de 'Esto merece una explicación'.