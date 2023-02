En un mundo acelerado, obsesionado con ir continuamente "más rápido y más lejos", parar y redescubrir lo cercano se convierte en una idea revolucionaria. Así lo cree el urbanista francocolombiano Carlos Moreno, creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos. De ahí el título de su último libro, La revolución de la proximidad, traducido ahora al español por Alianza, y en el que hace un alegato contra la falta de "tiempo útil" a la que están condenados millones de habitantes urbanos por culpa de las grandes distancias que tienen recorrer cada día.

"Tú visitas muchas ciudades del mundo y ves que la proximidad desapareció. Nos vendieron que al que madruga Dios le ayuda, que es normal estar en un atasco, que te tires una hora o dos en un transporte, que no veas a tus hijos… Algo tan natural como la proximidad se diluyó y con ello se diluyó el tiempo útil de la gente", explica a RTVE.es en una entrevista aprovechando su paso por Madrid, donde ha presentado su libro.

Moreno ha puesto en práctica este modelo de ciudad de los 15 minutos en París, como asesor de la alcaldesa Anne Hidalgo, durante los últimos años. Recientemente, a raíz de una pandemia que nos obligó a replantearnos cómo usábamos el espacio y el tiempo, el concepto se ha popularizado y se ha expandido a ciudades de todo el mundo.

El ideal de los 15 minutos no es una "meta fija, algo que hay que conseguir sí o sí, sino algo hacia lo que hay que avanzar", señala José Ariza, sociólogo urbano. Una idea que comparte Moreno, para quien este concepto supone "una manera de vivir diferente", más que una distancia concreta.

Su objetivo es que todos los vecinos de una ciudad puedan tener próximas las seis funciones sociales básicas: "Habitar dignamente, trabajar con el menor número de engorrosos desplazamientos pendulares, acceder a compras y servicios básicos, a su salud física y mental, a educación y cultura y poder descansar en espacios públicos de calidad". Reduciendo las distancias, además de ganar tiempo, se reduce el uso del coche, la gran cantidad de espacio público dedicado a este, y también la contaminación.

"En España partimos de una buena base para aplicar este modelo", asegura Ariza. La gran mayoría de nuestras ciudades y pueblos son antiguos, empezaron a construirse "cuando el coche no existía ", y por tanto tienen una gran densidad de población. Esta densidad es clave, sigue este experto, no solo para que los desplazamientos se hagan a pie o en bici, sino también para que pueda existir comercio de proximidad.

En nuestro país, esta nueva ciudad, generalizada a finales del siglo pasado y principios del actual, no fue diferente. "Calles anchas, orientadas al vehículo privado y con baja densidad. Si no hay densidad es muy difícil que haya comercio y los servicios públicos siempre van a estar más lejos, porque tú tienes un servicio público para X personas, que están muy dispersas entre sí", explica Ariza.

Pontevedra y Vitoria, las pioneras

Muchas ciudades en nuestro país ya llevan años transformándose para hacer frente a estos retos, a pesar de que el concepto de los 15 minutos haya llegado aquí más tarde que a otros lugares. Pontevedra, por ejemplo, es un ejemplo "icónico", según Moreno, ya que en 1999 decidió peatonalizar todo el centro, adelantándose en esta tendencia a grandes urbes como Nueva York, París o Londres.

El alcalde de esta ciudad gallega, Miguel Anxo Fernández Lores, reelegido continuamente desde aquel año, siempre tuvo claro que el espacio público no debía estar dominado por los vehículos privados. "Como alcalde, no tengo la obligación de buscarle a nadie donde aparcar su coche. Es como si usted se compra un congelador y no tiene sitio en su casa y me dice que quiere un hueco en la calle donde ponerlo", afirmaba en 2020.

Muchas ciudades patrimonio de la humanidad han recuperado en los últimos años sus centros históricos, mientras Vitoria-Gasteiz lleva también años apostando por la movilidad sostenible y la creación de zonas verdes, hasta el punto de convertirse en un "referente internacional", según Carpio. Santander, Bilbao, Logroño, Soria o Cartagena también se han interesado por aplicar este modelo, cuenta Moreno, que ha asesorado a muchos de estos ayuntamientos.