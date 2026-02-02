Francia ya tiene presupuestos de 2026 para encarar la recta final del mandato de Macron

Francia dispone desde este lunes de presupuestos para 2026 con los que encarar la recta final del segundo y último mandato presidencial de Emmanuel Macron, tras superar el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, dos nuevas mociones de censura presentadas por las formaciones de izquierdas, sin los socialistas, y por la extrema derecha de Marine Le Pen.

Una tras otra, como se esperaba, las dos mociones de censura al Gobierno por aprobar el proyecto de ley de presupuestos de 2026 sin voto parlamentario han sido rechazadas por la Asamblea Nacional.

La moción depositada por los grupos de La Francia Insumisa, Los Verdes y GDR (Comunistas y de Ultramar) ha obtenido 260 votos, sin alcanzar los 289 necesarios para tumbar al gobierno, mientras que la auspiciada por la ultraderechista Agrupación Nacional y sus socios solo ha cosechado 130 apoyos.

A unos y a otros, Lecornu les ha reprochado que hayan "saboteado" y "bloqueado todo" en el debate parlamentario de los presupuestos durante los últimos meses en el Parlamento. "Tendrán que responder de esto ante la historia ", ha afirmado el primer ministro, que finalmente ha tenido que recurrir a una disposición constitucional para aprobar las cuentas del Estado sin votación parlamentaria, pese a su promesa inicial de que no lo haría.

Se trata de un balón de oxígeno para el Ejecutivo y para Macron, ya que evita un nuevo adelanto electoral como le reclaman la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon.

El tema del presupuesto ha ocupado casi todo el tiempo de Lecornu en Matignon (sede del Gobierno) desde su nombramiento en septiembre pasado; por lo que puede ya centrarse en las inminentes elecciones municipales de marzo y tratar de que el año previo a las presidenciales de 2027 sea productivo, aunque sin mayoría parlamentaria su margen de maniobra parece limitado.

El Gobierno ya ha superado otras mociones de censura en las últimas semanas relacionadas con la aprobación de otras partes del presupuesto. Fueron presentadas después de que Lecornu recurriera a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) para adoptar la parte de los ingresos de los presupuestos de 2026 sin someterlos a voto, tras convencerse de que no lograría reunir una mayoría parlamentaria.

El 23 de enero, una vez fracasadas dos mociones -una planteada por las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) y otra por la extrema derecha- Lecornu activó de nuevo el artículo 49.3 para adoptar sin voto el pilar de los gastos de los Presupuestos y eso dio pie de nuevo a la presentación de las mociones debatidas hoy.