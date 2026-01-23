El Gobierno francés supera dos mociones de censura de la izquierda y la extrema derecha por los presupuestos
- Ambas habían sido presentadas con los presupuestos en la mira
- El primer ministro Lecornu defiende que el texto de las cuentas públicas es "resultado de los equilibrios" del hemiciclo
El Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha superado este viernes dos mociones de censura en la Asamblea Nacional (cámara baja). Una había sido planteada por las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) y otra por la extrema derecha.
Ambas habían sido presentadas después de que Lecornu recurriera a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) para adoptar la parte de los ingresos de los presupuestos de 2026 sin someterlos a voto, tras convencerse de que no lograría reunir una mayoría parlamentaria.
El primer ministro se ha defendido subrayando que el texto de las cuentas públicas es resultado de un compromiso con los equilibrios parlamentarios. "Éste no es el texto inicial del Gobierno, es un texto salido del compromiso" y "resultado de los equilibrios" del hemiciclo, ha señalado Lecornu en su réplica a los discursos de los ponentes de las mociones de censura.
Y aunque ha admitido que esos presupuestos no son perfectos, ha justificado su adopción sin someterlos al voto porque después de 350 horas de debate, y ante la imposibilidad de conseguir una mayoría que votara un texto, su Ejecutivo tenía que asumir "sus responsabilidades".
"No es porque quería decidir solo, sino porque demasiados en estos bancos no querían decidir en absoluto", ha indicado a modo de crítica a los diputados por no haberse puesto de acuerdo.
Las razones
La moción de censura presentada por La Francia Insumisa (LFI), de los Ecologistas y del Partido Comunista Francés (PCF) ha recibido el voto de 269 diputados, frente a los 288 necesarios para tumbar al Ejecutivo.
Asimismo, la de la extrema derecha de la Agrupación Nacional (RN), se ha quedado con 142 sufragios, muy lejos de la mayoría absoluta necesaria.
El diputado socialista Laurent Baumel ha justificado la negativa de su formación a votar la censura (a la que hubo excepciones en la bancada del PS) con el argumento de que "para privar a Francia de unos presupuestos, hay que tener razones serias". Y ha señalado que asumían el recurso al 49.3 de Lecornu "sin entusiasmo, sin lirismo, pero sin vergüenza, sin culpabilidad, con la satisfacción de haber hecho nuestro trabajo de mujeres y de hombres de izquierdas, de haber escuchado el llamamiento del país".
Por parte de LFI, el presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Éric Coquerel, había pedido apoyos para tumbar al Gobierno afirmando que "todo en estos presupuestos es un fraude", y cargando contra el presidente francés, Emmanuel Macron, por ser "el primer responsable de la situación".
La lider de RN, Marine Le Pen, ha centrado su discurso para reclamar el voto en favor de la moción de censura de la ultraderecha en la idea de que, en la situación actual, el Gobierno de Lecornu es "ilegítimo".
Tendría que dimitir, según ella, y eso conducir a la celebración de elecciones anticipadas.
Le Pen ha señalado que el primer ministro cometió una "traición" al incumplir lo que él mismo había prometido respecto a no recurrir a la adopción por el 49.3 de los presupuestos y que el único objetivo es "tratar de salvar" a Macron.
Una vez fracasadas las dos mociones de censura, Lecornu ha activado de nuevo el artículo 49.3 de la Constitución para adoptar sin voto el pilar de los gastos de los Presupuestos y eso dará pie de nuevo a la presentación, de aquí al sábado a mediodía, de mociones de censura que se debatirán la semana próxima.
Eso se repetirá una tercera vez una vez que los presupuestos sean tramitados en el Senado y vuelvan a la Asamblea Nacional.