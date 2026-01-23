El Gobierno francés supera dos mociones de censura de la izquierda y la extrema derecha por los presupuestos

El Gobierno del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha superado este viernes dos mociones de censura en la Asamblea Nacional (cámara baja). Una había sido planteada por las formaciones a la izquierda del Partido Socialista (PS) y otra por la extrema derecha.

Ambas habían sido presentadas después de que Lecornu recurriera a un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) para adoptar la parte de los ingresos de los presupuestos de 2026 sin someterlos a voto, tras convencerse de que no lograría reunir una mayoría parlamentaria.

El primer ministro se ha defendido subrayando que el texto de las cuentas públicas es resultado de un compromiso con los equilibrios parlamentarios. "Éste no es el texto inicial del Gobierno, es un texto salido del compromiso" y "resultado de los equilibrios" del hemiciclo, ha señalado Lecornu en su réplica a los discursos de los ponentes de las mociones de censura.

Y aunque ha admitido que esos presupuestos no son perfectos, ha justificado su adopción sin someterlos al voto porque después de 350 horas de debate, y ante la imposibilidad de conseguir una mayoría que votara un texto, su Ejecutivo tenía que asumir "sus responsabilidades".

"No es porque quería decidir solo, sino porque demasiados en estos bancos no querían decidir en absoluto", ha indicado a modo de crítica a los diputados por no haberse puesto de acuerdo.