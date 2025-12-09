El primer ministro francés salva el puesto al adoptarse in extremis las cuentas de la Seguridad Social

El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, ha logrado este martes un balón de oxígeno para su continuidad en el puesto al conseguir sacar adelante el presupuesto de la Seguridad Social, lo que allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026. Se trata de una victoria crucial para su frágil Ejecutivo aunque ha superado la votación por apenas 13 votos y a un alto coste político.

Lecornu pretende que el Parlamento apruebe el presupuesto general del Estado antes de que finalice el año, pero las costosas concesiones que ha tenido que hacer para ganarse el apoyo de los socialistas han alejado a sus aliados y le han dejado políticamente debilitado.

El escaso margen por el que se han aprobado las cuentas demuestra la precaria posición del Gobierno en una Cámara Baja dividida y sin una mayoría clara de ningún partido.

La extrema derecha y La Francia Insumisa, en contra El texto, que todavía tendrá que pasar el trámite en el Senado, fue apoyado por 247 diputados, la mayoría de los 'macronistas', socialistas y algunos miembros de la derecha moderada, frente a 234 en contra, esencialmente de la extrema derecha de Marine Le Pen y de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon ha señalado que "este presupuesto no evitará la crisis financiera; la agravará, ya que revela un Gobierno en las últimas, falto de dirección y coherencia". Por su parte, Le Pen ha criticado que con estas cuentas "el gasto descontrolado ha aumentado en 12 000 millones de euros". "El combate será más duro, pero no vamos a ceder al nerviosismo ni a las agendas electorales", ha reaccionado el primer ministro tras la adopción del texto en la red social X. Hasta el último momento, Lecornu reconocía que el resultado estaría ajustado, lo que mantenía a su Ejecutivo en vilo, porque en caso de derrota habría sido difícil seguir adelante, lo que hubiera puesto a su vez en posición delicada al presidente, Emmanuel Macron, valedor del jefe del Gobierno.

Suspender la reforma de las pensiones, una de las concesiones a los socialistas Durante semanas, el primer ministro, que con el fin de esquivar una moción de censura renunció al mecanismo parlamentario que le permitía adoptar el presupuesto sin voto, ha ido haciendo concesiones, sobre todo a los socialistas, que han arrancado la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023. La Asamblea Nacional suspende la polémica reforma de las pensiones en Francia y da oxígeno al Gobierno de Lecornou RTVE.es Los últimos compromisos los ha concedido esta misma mañana a los ecologistas, cuyos 38 diputados aparecían como claves y que de forma mayoritaria finalmente se abstuvieron.